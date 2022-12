Hiiumaal on tormirikked korda tehtud, Saaremaal töö jätkub lisajõududega

Hoolimata väga rasketest ilmastikutingimustest on brigaadid suutnud palju keskpinge rikkeid Saaremaal korda teha, teatas Elektrilevi. Hiiumaal on kõik suuremad rikked korda tehtud ning elektriühendused taastatud. Saaremaal töö jätkub suurendatud jõududega.

Elektrilevi katkestuste kaardi järgi on kella 19.49 seisuga Saaremaal mõjutatud kliente 479.

"Suured tööd käivad veel Järise, Võhma ja Panga piirkonnas, kus on alustatud osade kaupa liinide pingestamisega. Tööde käigus võib tulla välja veel uusi rikkekohti ning kõigini ei pruugi seal piirkonnas täna kahjuks veel elektriühendus jõuda," teatas Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kristi Reiland.

Ta lisas, et Elektrilevi lisabrigaadid töötavad koos vabatahtlikega, et sügavas lumes rikkekohti otsida ja elektriliine puhastada. Saaremaal töötab neljapäeval 40 brigaadi, 100 meest.

"Ööpäevaga on palju rikkeid kõrvaldatud ning elektriühendus taastatud piirkondades, kus seda oli kaua oodatud. Spetsialistid kontrollivad jooksvalt ka kõiki klienditeavitusi rikete kohta, kuna madalpingerikked süsteemis automaatselt ei kajastu. Kui täna kaart näitab, et vool on piirkonnas olemas, aga tegelikult kliendil ei ole, siis palume nendel klientidel, kes seda veel teinud pole, meile teada anda rakenduse MARU kaudu," lausus Reiland.

Reilandi sõnul peab Elektrilevi võrgu lõplikuks korrastamiseks lähipäevil tegema veel üle Saaremaa lühiajalisi katkestusi.

"Rikkebrigaadid on juba pea kuus ööpäeva teinud võimete piiril tööd ja likvideerinud väga palju rikkeid. Hiiumaal oleme suutnud kõik tormirikked kõrvaldada ja elektriühendused klientidel taastada. Saaremaal oleme kaardistanud droonidega rikkekohad ja kõik peamised keskpinge rikked loodame reede õhtuks korda teha," lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Saarel olevate elektrigeneraatorite paigutus määratakse koostöös Saaremaa kriisikomisjoniga ning peamiselt ühendatakse need piirkondadesse, kus on elektrikatkestus juba pikalt kestnud. Generaatorite ühendamine ja hooldamine toimub koostöös päästeameti ja merepäästega.

Reiland märkis, et nädalavahetusel maha sadanud jäitevihm ja suur lumekogus muutsid oksad raskeks ning need murdusid ja tekitasid palju mahukaid rikkeid elektriliinidel. "Uus torm kukutas puid ja oksi liinidele ning teedele juurde. Samuti tõi torm endaga kaasa tugeva lumetuisu," sõnas ta.

Elektrilevi palub inimestel elektriliine mitte ise kontrollima minna, kuna see on katkenud juhtmete tõttu eluohtlik.

Saaremaa valla abivallavanem Liis Lepik ütles ETV saates "Ringvaade", et Saaremaal on veel neljapäevalgi kohti, kus elekter on olnud ära terve nädala.

Lepik märkis, et lisaks elektrikatkestustele kimbutavad näiteks Lääne-Saaremaad probleemid mobiiltelefoni leviga.

Lepiku sõnul ütles Elektrilevi, et reede õhtuks on kõik rikked kõrvaldatud. "Küll aga ütlesid nad, et lühiajalisi elektrikatkestusi on oodata pikalt, sest kui nad mingit riket kõrvaldavad, siis nad peavad voolu ajutiselt välja lülitama," ütles Lepik.