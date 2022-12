Lähipäevil on ilm peamiselt selge ja rahulik

Reede öösel sajab paiguti lund, saarte rannikul ka lörtsi. On udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, Liivi lahe ümbruses puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -12 kraadi, selgema taeva korral langeb -15 kraadi ümbrusse, meremõjuga rannikul jääb -5 piirimaile.

Hommikul on nii pilvist kui ka laiguti selgemat taevast. Üksikute lumehoogude võimalus on saartel ja looderannikul. Lõuna- ja edelatuulel on kiirust 2 kuni 8, Liivi ja Soome lahe ääres puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kuni -11 kraadi, meretuulega rannikul -5 piirist kõrgemal.

Päev on tõusva õhurõhu foonil kohatiste lumehoogudega, suurem on sajuvõimalus looderannikul ja ka Liivi lahelt liigub lühiajalisi sajuhooge üle Pärnumaa Viljandi- ja Tartumaale. Tuul puhub enamasti lõunakaarest 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -10, kohati kuni -13 kraadi, vaid meremõjuga rannikul on pehmem.

Laupäev on kõrgrõhuvööndi all suurema sajuta ja külm. Tuul on tasane õhtuni, siis hakkab saartel tugevnema.

Pühapäev tuleb tugeva tuulega. Öö on mandril veel sajuta ja talviselt külm. Saartel läheb sulale, päeval muutub ka mandril ilm leebemaks.

Nädala alguses on heitlus äge ja ilm muutub suisa poole ööpäeva kaupa. Soe trügib üle mere, siis pääseb külm uuesti võimule. Vaheldumisi tuleb lund, lörtsi, vihma ja liiklemiseks on tingimused kehvad. Kuid sulast pääsu pole ning teisipäeva päeval või kolmapäeval kerkivad termomeetrinäidud üle maa plusspoolele.