Euroopa Liidu (EL) liidrid leppisid neljapäeval kokku, et rahastavad Ukrainat järgmisel aastal 18 miljardi euro ulatuses. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa väed pommitasid Hersoni vähemalt 16 korda.

Oluline 16. detsembril kell 5.55:

EL kiitis heaks Ukrainale 18 miljardi euro ulatuses abi andmise

EL annab Ukrainale laenu, kuna Venemaa kallaletungi tõttu on Ukraina juurdepääs turule piiratud ja järsult on vähenenud riigi avaliku sektori tulusid, samas kui avaliku sektori kulutused humanitaarolukorra lahendamiseks ja riigiteenuste jätkuva kättesaadavuse tagamiseks on märkimisväärselt suurenenud.

Laenu eesmärk on pakkuda lühiajalist rahalist abi, et rahastada Ukraina esmavajadusi ja elutähtsa taristu taastamist

Zelenski: Vene väed pommitasid neljapäeval Hersoni 16 korda

"Täna toimunud järjekordse rünnaku käigus tabas pomm Punase Risti hoonet. Meditsiinitöötaja, kes oli vabatahtlik, sai surma. Tänase päeva jooksul on Venemaa Hersoni pommitanud juba rohkem kui 16 korda," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul käivad Donbassis endiselt ägedad lahingud

"Okupandid saadavad rünnakule kõik, mis neil on. Nad ei saa meie armeest jagu, seega hävitavad nad iga linna ja küla," ütles Zelenski.

Saksamaa saatis Ukrainale õhutõrjerakette

Saksamaa valitsus teatas, et saatis Ukrainale täiendavaid õhutõrjerakette. Raketid on mõeldud õhutõrjesüsteem Iris-T jaoks.

Saksamaa saatis viimase nädala jooksul Ukrainale veel 34 kiirabiautot, 12 soomustatud päästeautot ning laskemoona suurtükiväe jaoks.

USA lisas Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja Venemaa miljardär Vladimir Potanini

USA rahandusministeerium laiendas neljapäeval Moskva-vastaseid sanktsioone. Sanktsioonide nimekirjas on ka miljardär Vladimir Potanin, tema naine ja kaks last, vahendas The Kyiv Independent.