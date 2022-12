Sõja 296. päev: Venemaa korraldas jälle Ukraina linnade pihta raketirünnaku

Üks USA valitsuse ametiisik tunnistas novembri lõpus Kongressi liikmetele, et Ukraina suudab Krimmi tagasi vallutada, kuid ei plaani seda lähiajal. Euroopa Liidu (EL) liidrid leppisid neljapäeval kokku, et rahastavad Ukrainat järgmisel aastal 18 miljardi euro ulatuses. Ukraina võimude teatel korraldas Venemaa riigi linnade pihta jälle raketirünnaku, plahvatusi oli kuulda Harkivis, Kiievis ja Odessas. Ukraina õhujõudude pressiesindaja teatel tulistas Venemaa Ukraina linnade pihta üle 60 raketi.

Raketirünnakus Krõvõi Rihile hukkus kolm inimest

Venemaa raketirünnakus Krõvõi Rihile hullus kolm inimest ning haavata sai 13. Endiselt otsitakse rusudes kadunud imikut. Hukkunute seas on ka poisi vanemad.

Rünnakus pihta saanud hoones elas üle 100 inimese.

"Päästemeeskonnad üle linna tegelevad rünnaku järel kõrvalasuvate hoonete kahjude kõrvaldamisega. Kahjustatud on 30 maja, koolimaja ja haigla. Inimesed ei jää abita," ütles linna sõjaadministratsiooni juht Oleksandr Vilkul.

President Zelenski ütles oma õhtuses pöördumises, et kõik reedesed sihtmärgid olid tsiviilobjektid, nende seas peamiselt energia ja soojatootmisega seotud hooned.

Bideni ametiisik tunnistas Kongressile, et Ukraina suudab Krimmi tagasi vallutada

Üks USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ametisik ütles hiljuti USA Kongressi liikmetele, et Ukraina on saavutanud sõjalise suutlikkuse vallutada Krimm tagasi.

Mõned USA ametisikud samas on mures, et igasugune Ukraina ulatuslik pealetung Krimmi peale võib tingida Vladimir Putini otsuse kasutada Vene tuumarelvi, kinnitasid asjaga kursis olevad allikad NBC Newsile.

NBC News teatel toimus teemat käsitlev briif novembri lõpus ning selle käigus selgitati Kongressi liikmetele miks Ukraina vajab lähitulevikus veel USA relvaabi ja tehnikat.

USA ametiisikute kinnitusel on Ukrainal küll suutlikkus, kuid pole lähiajal kavatsust, Krimm vallutada. "Üsna palju peab enne sõjaliset muutuma," enne kui Ukraina alustaks sõjalist pealetungi Krimmi vallutamiseks, kinnitas üks allikas.

Allikad kinnitasid NBC Newsile, et kolm hiljutist rünnakut Vene sõjaväebaaside pihta on tehtud ukrainlaste poolt, kuid samas ei olevat selge kas Zelenski valitsus need rünnakud ka otseselt käskis teha.

Sõjanduseksperdid on hinnanud, et võitlus Krimmi vabastamiseks tähendaks nii Vene kui Ukraina vägedele tõsiseid kaotusi ning oleks Ukraina vägedele suur väljakutse, kuna poolsaarel on tugev Vene sõjaline kohalolu.

USA ametiisikute hinnangul on Põhja-Krimmis kaitsel 70 000 Vene sõdurit.

Allikad kinnitasid NBC Newsile, et Ukraina on teinud mitmeid sõjalisi samme Venemaa vastu, teavitamata enne USA-d. See on Ameerika Ühendriikide valitsusele olnud frustreeriv, kinnitasid allikad, samas annab see teiste ametisikute kinnitusel võimaluse end konfliktist distantseerida.

Ukraina peastaap: Vene väed tugevdavad oma kaitserajatisi okupeeritud Hersoni oblastis ja Krimmis

Ukraina kaitsejõudude peastaabi reedeõhtuse rindeülevaate kohaselt on Vene väed asunud tugevdama enda kaitseliine okupeeritud Krimmis ja Hersoni oblastis. Samuti on tugevdatud Krimmi kanali julgestamist.

Ukrenergo: Venemaa rünnakute tõttu on riigi elektridefitsiit tugevalt süvenenud

Ukraina elektrivõrgu operaator Ukrenergo teatas reedel, et viimase Venemaa rünnaku tõttu on riigis elektri defitsiit tugevalt süvenenud. Kõige enam on kahjustada saanud Ukraina elektritaristu riigi põhja-, lõuna- ja keskosas.

Reedel kehtestati erakorralised elektrikatkestused kõikides Ukraina oblastites. Erinevalt varasemast võib seekord kriitilise elektritaristu remont võtta kauem aega ning fookuses on elektri tagamine haiglatele, küttejaamadele ning reovee käitlemise rajatistele.

Venemaa korraldas jälle Ukraina linnade pihta raketirünnaku

Ukraina võimude teatel korraldas Venemee riigi linnade pihta jälle raketirünnaku, plahvatusi oli kuulda Harkivis, Kiievis ja Odessas.

Kiievi oblasti kuberner Oleksi Kuleba ütles, et Venemaa korraldas Ukraina pihta ulatusliku rünnaku. Kaks suurt Ukraina linna, Harkiv ja Poltava jäid Venemaa rünnaku tõttu ilma elektrita, vahendas The Kyiv Independent.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et linnas toimus kolm plahvatust. Üks plahvatus toimus linna paremal kaldal ja teine vasakul kaldal.

Ukraina võimude teatel sai raketirünnaku tõttu kahjustada ka Kiievi energiataristu. Energiafirma DTEK teatas, et Kiievis toimuvad rünnakute tõttu erakorralised elektrikatkestused.

Dnipro piirkonna juht teatas, et Krõvõi Rihis sai Venemaa rünnaku tõttu surma kaks inimest ja viis vigastada.

Kokku hukkus Ukraina võimude teatel reedel Vene raketirünnakute tõttu kolm inimest.

Venemaa raketirünnakut Ukrainale oli näha ka Moldova õhuruumist, kus lennukist filmis seda Faktõ ICTV ajakirjanik Irina Šlepina.

Ukraina õhuväe esindaja Juri Ignat ütles, et Ukraina pihta tulistati üle 60 raketi. Nende hulgas nii Kh-555, Kh-101, S-300 õhutõrjeraketid, X-22 ja Kh—59 raketid. Rakette tulistati nii Venemaa maismaa territooriumilt, Mustalt merelt kui ka Kaspia merelt, vahendas Ukrainska Pravda.

Hiljem teatas Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja, kindral Valeri Zalužnõi, et Ukraina kriitilise taristu pihta tulistati 76 Vene raketti, millest 71 olid tiibraketid ja neli maasihtmärkide jaoks ümber konfigureeritud õhutõrjeraketid.

Zalužnõi väitel tulistas Ukraina alla 60 Vene raketti.

launched 76 missiles at critical infrastructure facilities of this morning, among them - 72 cruise missiles & 4 guided air-to-surface missiles.

60 enemy missiles were shot down by the assets of Armed Forces.

EL kiitis heaks Ukrainale 18 miljardi euro ulatuses abi andmise

Euroopa Liidu (EL) liidrid leppisid neljapäeval kokku, et rahastavad Ukrainat järgmisel aastal 18 miljardi euro ulatuses.

EL annab Ukrainale laenu, kuna Venemaa kallaletungi tõttu on Ukraina juurdepääs turule piiratud ja järsult on vähenenud riigi avaliku sektori tulusid, samas kui avaliku sektori kulutused humanitaarolukorra lahendamiseks ja riigiteenuste jätkuva kättesaadavuse tagamiseks on märkimisväärselt suurenenud.

Laenu eesmärk on pakkuda lühiajalist rahalist abi, et rahastada Ukraina esmavajadusi ja elutähtsa taristu taastamist

Zelenski: Vene väed pommitasid neljapäeval Hersoni 16 korda

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa väed pommitasid Hersoni vähemalt 16 korda.

"Täna toimunud järjekordse rünnaku käigus tabas pomm Punase Risti hoonet. Meditsiinitöötaja, kes oli vabatahtlik, sai surma. Tänase päeva jooksul on Venemaa Hersoni pommitanud juba rohkem kui 16 korda," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul käivad Donbassis endiselt ägedad lahingud

"Okupandid saadavad rünnakule kõik, mis neil on. Nad ei saa meie armeest jagu, seega hävitavad nad iga linna ja küla," ütles Zelenski.

Saksamaa saatis Ukrainale õhutõrjerakette

Saksamaa valitsus teatas, et saatis Ukrainale täiendavaid õhutõrjerakette. Raketid on mõeldud õhutõrjesüsteem Iris-T jaoks.

Saksamaa saatis viimase nädala jooksul Ukrainale veel 34 kiirabiautot, 12 soomustatud päästeautot ning laskemoona suurtükiväe jaoks.

USA lisas Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja Venemaa miljardär Vladimir Potanini

USA rahandusministeerium laiendas neljapäeval Moskva-vastaseid sanktsioone. Sanktsioonide nimekirjas on ka miljardär Vladimir Potanin, tema naine ja kaks last, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 680 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 97 270 (võrdlus eelmise päevaga +680);

- tankid 2980 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 5952 (+6);

- lennukid 281 (+0);

- kopterid 264 (+0);

- suurtükisüsteemid 1946 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 410 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 211 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1648 (+4);

- tiibraketid 592 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4563 (+0);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 172 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.