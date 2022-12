Soome valitsuserakonnad arutavad kõrge elektrihinna leevendamist

Soome valitsuses on juba tükk aega olnud pinged. Kui siiani on vastuvoolu ujunud Keskusta, siis sel nädalal esines soologa peaministripartei Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Sotsiaaldemokraatide parlamendisaadik Riitta Mäkinen tuli eelarve-arutelu käigus välja ettepanekuga kehtestada elektrile 20-sendine hinnalagi. Koalitsioonikaaslastele tuli see täiesti ootamatult.

Keskusta juht Annikka Saarikko tõdes, et sellise hinnalae kehtestamine viiks riigieelarve plaanitust palju suuremasse miinusesse ja seda tuleks arutada kõigi parlamendis esindatud erakondade ühisel koosolekul.

Peaminister Sanna Marin ongi esmaspäevaks parlamendiparteide esindajad arutelule kutsunud.

Neljapäeval oli elektri hind Soome parlamendis peamine teema. Perussuomalaiste esindaja maalis pildi peredest, kus lapsed mängivad toas talveriided seljas, et elektrikütte kulusid kokku hoida ja sellele vaatamata on elektriarve tuhat eurot kuus.

Kuigi nii opositsioon kui koalitsioon süüdistasid vastaspoolt soovis energiakriisist poliitilisi plusspunkte noppida, rõhutas majandusminister Mika Lintilä, et inimesed ei pea enam suurtele elektriarvetele vastu ja lahenduse leidmine on ühine asi.

"Siin saalis on küll kõik ühte meelt, et meie energiahind on praegu liiga kõrge," ütles minister Lintilä opositsiooni etteheidetele vastates.

Opositsioonis oleva Kokoomuse esindaja Heikki Vestman toetas kriisi ajaks elektrile hinnalae kehtestamist ja tõi eeskujuks Eesti.

"Eestis määrab ametkond universaalteenuse hinnalae, millega elektritootja peab elektrit müüma ehk vähendatakse tarbijate jaoks elektri hinda," kirjeldas Vestman.

Majandusminister Lintilä ütles, et ministeeriumis arutatakse praegu erinevaid piirhindu, arvutatakse läbi sellega kaasnevaid kulusid ja kaalutakse ka muid meetmeid. Eesti universaalteenust ei pea ta Soomele päris sobivaks

"Tuleb meeles pidada, et Eestis on üks elektriettevõte, mis on sajaprotsendiliselt riigi omanduses. See on täiesti teine olukord, kui riik teatab enda omanduses olevale ettevõüttele, et piirhind on selline. Ja lisaks tuleb meeles pidada seda, et valitsus maksab ju kogu seda ületava osa kinni," rääkis Lintilä.

Reedel arutavad elektrihinna mõju leevendamist niisiis valitsuserakonnad. Peale hinnalae on kõne all juba praegu kehtivate ajutiste toetuste ja maksusoodustuse suurendamine, mis oleks kõige kiirem variant. Kaalutakse ka elektriarve osalist kinnimaksmist või inimestele otse arvele niinimetatud energiaraha kandmist.

Soome poliitikavaatlejad taunivad praegust paanilist miljardite laialijagamist, sest elektri hinnatõus ei tulnud üllatusena. Teemu Muhonen kirjutas ajalehes Helsingin Sanomat, et kevadiste valimiste paine all kiirustades ette valmistatud tugipakett ei ole tõenäoliselt tõhus, sest toetust saavad needki, kes seda üldse ei vaja. Küll aga on sotsiaaldemokraadid poliitilisest vaatevinklist teinud tema hinnangul osava käigu, sest partei tegi alagtuse inimeste toetamiseks ja tõenäoliselt ei pea nüüd eriti vaidlema ka selle pärast, et riigi võlakoormuse vähendamise asemel tuleb toetusteks hoopis laenu juurde võtta.

Majandusasjatundjad peavad valitsuse plaane küsitavaks. Ka Euroopa Keskpank on hoiatanud, et toetusmeetmed peavad olema hoolikalt sihitud ega tohi vähendada valmisolekut elektrit kokku hoida.