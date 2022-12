Ida-Virumaal said liiklusõnnetuses surma kolme alaealise lapse vanemad

Neljapäeva õhtul Ida-Virumaal Jõhvi–Tartu maanteel toimunud liiklusõnnetuses surma saanud abielupaaril jäi orvuks kolm last. Traagilises õnnetuses kõige rohkem kannatada saanud autol olid all ülemäära kulunud rehvid.

Praeguseks on teada, et raskes liiklusõnnetuses hukkunud 45-aastane meessoost autojuht ning 34-aastased kaassõitjad, naine ja mees, olid Ida-Virumaa elanikud, autojuht oli Sillamäelt ja kaassõitjad Kohtla-Järvelt. Kaassõitjatest abielupaari jäid teiste hulgas leinama kolm alla 15-aastast last.

Tartu poole liikunud Mitsubishi maastur kaldus neljapäeva õhtul kella 18.30 paiku vastassuunavööndisse, kus ta sattus laupkokkupõrkesse Jõhvi poole liikunud liinibussiga. Bussis viibinud bussijuht ja kaks reisijat pääsesid suuremate vigastusteta. Reede lõunase seisuga oli üks reisija haiglast koju saanud, üks sõitja ja bussijuht viibisid veel haiglas.

Ida prefektuuri operatiivjuht Jaanus Murakas ütles, et kuigi kriminaalmenetluses selgitatakse välja kõik avarii üksikasjad, on praeguseks teada, et vastassuunda kaldunud sõiduki rehvid olid ülemäära kulunud.

"Tõsi, masinal olid all küll lamellrehvid, kuid need olid niivõrd kulunud, et sellistes talvistes oludes ja lumisel maanteel ongi nendega teel püsimine kui lotomäng," möönis Murakas.

"Seda, kas kulunud rehvide kõrval võis olla veel mõni põhjus, miks Mitsubishi vastassuunda kaldus, selgitame uurimises. Samuti selgub ekspertiisis autojuhi kainus. Küll aga on politsei varem sama autojuhi liiklusest tabanud ja kõrvaldanud just põhjusel, et juht oli joobes. Samuti on tal olnud teisi liiklusrikkumisi," märkis Murakas, kuid lisas veel kord, et selle liiklusõnnetuse kõik asjaolud selguvad tõendite kogumise järel. Ka see, kui suur oli õnnetuse momendil sõidukite kiirus.

Avariisse sattunud bussi juht ning Mitsubishi ees sõitnud Mercedese juht, kes avarii tõttu oma auto üle kontrolli kaotas ja kraavi sõitis, olid kained ja juhtimisõigusega. Mercedese juht ja kaasreisija viga ei saanud.

"Liikluses osalemist ei tohi kunagi iseeneslikult võtta. Liiklusnõuded piirkiiruse, kaine pea või ka näiteks rehvivaliku kohta on kehtestatud põhjusega selleks, et liiklusturvalisus tagada. Liigsete riskide võtmine, oma võimete ülehindamine või reeglitele vilistamine võivad kaasa tuua kahjuks pöördumatud tagajärjed," märkis Jaanus Murakas, kes avaldas lähedastele sügavat kaastunnet.

"Praeguste andmete põhjal oli sel momendil, kui traagiline sündmus toimus, pime aeg, kuid ei sadanud, tee oli hooldatud ja korras. Kohati oli nii puhas, et oli asfalt väljas. See on ikka see koht, kus tuleb öelda, et juhid peavad valima õige sõidukiiruse," ütles Viru ringkonnaprokurör Anu Toluk.

Traagilise liiklusõnnetuse kõigi üksikasjade selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.