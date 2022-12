Ministeerium: elektrienergia ostmise riigihanked kukuvad läbi

Rahandusministeeriumi teatel on viimastel kuudel luhtunud elektrienergia ostmiseks korraldatud riigihanked, sest ühtegi pakkumust ei esitata. Eesti Energia esindaja sõnul on asi hanketingimustes, mis pole elektrimüüjale soodsad.

Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Kaur Kajaki pöördus riigifirma AS Eesti Energia poole probleemiga, et elektrienergia ostmiseks korraldatud riigihanked kukuvad läbi, kuna ühtegi pakkumust ei esitata. Kui peale taolist avatud või piiratud hankemenetlust korraldatakse läbirääkimistega hankemenetlus, kus hankija pöördub otse elektrienergia müüjate poole ettepanekuga läbi rääkida või pakkumused esitada, siis lõpevad needki lepinguta, nentis Kajak.

"Meile teadaolevalt luhtuvad ka sellised riigihanked, kus on võimalik pakkuda elektrienergiale nii fikseeritud kui ka börsihinda või teatud juhtudel pakkuda universaalteenuse tingimustel," märkis Kajak. Ühtlasi palus Kajak Eesti Energialt tagasisidet, millised peaksid olema elektrienergia ostmiseks korraldatavate riigihangete tingimused, et elektrienergia müüjad seal osaleksid.

Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar ütles riigihangete luhtumist ERR-ile kommenteerides, et kahjuks pole neil võimalik osaleda elektrihinna ostmise riigihangetel, sest sageli on tingimustes kirjas, et osaledes peab pakkumus, sealhulgas ka pakutud fikseeritud hind, olema jõus vähemalt 30 päeva.

"Sellist tingimust täita ei ole võimalik, sest elektri turuhinnad on praegu väga volatiilsed. Oleme varasemalt andnud kohalikele omavalitsustele tagasisidet ja anname ka kindlasti rahandusministeeriumile nõu, kuidas hankeid selliselt korraldada, et elektrimüüjad saaksid pakkumisi esitada," sõnas Tiitsaar ERR-ile.

Elektrimüüja Alexela kinnitas aga ERR-ile, et osaleb riigihangetel. "Näitena olgu toodud, et just äsja tunnistas Saaremaa vallavalitsus elektriostu riigihankel edukaks pakkujaks AS Alexela. Kindlasti võtame ka edaspidi osa hangetest, milles seatud tingimused on äriliselt mõistlikud," sõnas Alexela kommunikatsioonijuht Marit Liik.

Elektri börsihinnad Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas on detsembris kõikunud vahemikus 200-400 eurot/kWh eest.