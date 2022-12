Pärnusse kerkiv konverentsikeskus toob külastajaid ka teistesse hotellidesse

Pärnusse mereäärsele krundile kerkib paari aasta pärast konverentsi- ja vabaajakeskus. Pärnu spaades on küll võimalik konverentse korraldada, aga eraldi keskust linnas siiani ei ole.

Hiljutisel võistlusel, kus otsiti parimat arhitektuurset lahendust Rannahotelli kõrvale, Ranna puiestee 7 kinnistule kavandatavale konverentsi- ja vabaajakeskusele, valis žürii võitjaks arhitektide Sten Aderi, Maarja Elm-Sadama ja Rasmus Soonvaldi töö märgusõnaga "Düün".

"Me tegelikult nimetame seda events-keskuseks. Seal toimub ka muid tegevusi peale seminaride ja konverentside. Sinna saab ka mingid vabaajategevused. Tulevad korralikud seminarisaalid, kõige suurem saal mahutab umbes 500 inimest. Siis tulevad ka mingid väiksemad saalid, kogu maht on kõrvalhoonel umbes 5000 ruutmeetrit," rääkis Brackmann Arenduse juhatuse liige Sari Sopanen.

Konverentsi- ja vabaajakeskusest on kasu ka teistel Pärnu hotellidel, sest sama arendaja kõrvalkinnistule ehitatav hotell kõiki külastajaid ära ei mahuta.

"Kindlasti, kui tulevad suured, loodame, et ka rahvusvahelised konverentsid, siis on vaja 500 inimest mahutada kusagile. Meie hotellis on umbes 200 tuba. Siis kindlasti jagub ka külalisi-kliente ka teistele," ütles Sopanen.

Ranna puiestee 9 kinnistule rajatava hotelli arhitektuurivõistlus toimus juba aastate eest, selle võitis Emil Urbeli büroo. Nii konverentsikeskuse kui ka hotelli ehitamisega soovib arendaja alustada juba järgmisel aastal, et hiljemalt 2026. aastal oleks hooned valmis. Investeering on paarkümmend miljonit eurot.

Konverentsituristid on Pärnusse väga oodatud. "Eriti tore on, kui konverentse korraldatakse madalhooajal. Lisaks spaa-, toidu- ja aktiivse puhkuse nautijatele on väga tore, kui meile jõuab järjest rohkem konverentside ja seminaride korraldajaid," ütles Pärnu linnavalitsuse turismiarenduse spetsialist Ave Lääne.