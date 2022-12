Laupäev tuleb suurema sajuta

Võimsad pilvepöörised jäävad Läänemere äärest praegu kaugele, kuna ilma kujundab on Skandinaaviast itta laienev kõrgrõhuala.

Öö vastu laupäeva toob Eestisse nii selgimisi kui udu: õhutemperatuur langeb mitmel pool -10 kraadist madalamale. Lund sajab ainult üksikutes kohtades ning tuul on rahulik. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s.

Laupäeva hommik on pilves selgimistega ning kohati kerge lumega. Mõnel pool püsib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Külma on -7 kuni -13, läänerannikul kohati -1 kuni -6 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mõnel pool võib sadada vähest lund ja on udu. Tuul on muutliku suunaga ja nõrk, õhtul tugevneb saartel lõunatuul 6-12 m/s. Külma on -6 kuni -11 kraadi, rannikul jääb õhutemperatuur kohati 0 kuni -5 kraadi vahele.

Järgnevad päevad ei tule liikluses lihtsad. Pühapäeval tõuseb tuul ning Lääne-Eestisse jõuab lörtsi- ja vihmasadu, mis tõstab teedel jäiteohu kõrgeks. Sisealadele jõuab sadu õhtu poole ning läheb üle lumeks.

Esmaspäeva öösel levib sulailm üle maa, hommikuks suurem sadu lahkub ja päev pakub pilvede vahele päikest, ilm külmeneb. Teisipäeval jõuab Eestisse uus niiske ja soe õhumass ning on siin ka kolmapäeval.