Pentagon: talv tuleb Ukrainas dünaamiline

Sõjategevus Ukrainas talvel ei vaibu, vaid oodata võib muutlikke aegu, ütles USA kaitseministeeriumis Ukraina-suunalist poliitikat kureeriv ametnik.

"Talv saab olema väga dünaamiline aeg. Kui mõned inimesed võivad mõelda, et talv on puhkamise ja varustuse uuendamise aeg, siis meie ei näe mingeid märke selles, et ukrainlased peatuksid ning me eeldame, et ka venelased võivad püüda edasi tungida," rääkis USA asekaitseministri abi Venemaa, Ukraina ja Euraasia küsimustes Laura Cooper usutluses väljaandele Ameerika Hääl.

Cooperi kinnitusel jätkavad Ameerika Ühendriigid Ukraina relvajõudude tugevdamist "suurel kiirusel". Ta märkis, et USA suurendab Ukraina sõjaväelaste hulka, kellele väljaõpet antakse.

Cooper ei kinnitanud teateid nagu kavatseks USA saata Ukrainasse õhutõrjekomplekse Patriot. "Aga ma võin kinnitada, et õhukaitse on meie prioriteet ja me kaalume erinevaid võimalusi, kuidas me saame toetada Ukrainat ja tema vajadusi õhukaitse valdkonnas," ütles ta.

Valge Maja tahab Ukrainat toetada veel 38 miljardi dollariga

President Joe Bideni administratsioon esitas USA kongressile taotluse veel 38 miljardi dollari väärtuses abi andmiseks Ukrainale, ütles Valge Maja julgeolekunõunik.

"Me teame, et meie ülesanne on jätkata Ukraina sõjalist toetamist, et nad oleksid lahinguväljal võimalikult heas positsioonis. Ja kui tuleb aeg diplomaatiaks, oleksid nad parimas võimalikus positsioonis ka läbirääkimistelaua taga," vahendas Jake Sullivani sõnu Ameerika Hääle ukrainakeelne väljaanne.

Sullivani kinnitusel teeb Bideni valitsus kõik selleks, et Ukraina suudaks oma suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse eest seista. Just seetõttu pöördus Valge Maja kongressi poole taotlusega eraldada veel 38 miljardi dollari väärtuses sõjalist ja humanitaarabi Venemaa agressiooni tõrjuvale riigile.