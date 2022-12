Sõja 297. päev: Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid

Oluline 17. detsembril kell 21.22:

- Kõikjal Ukrainas oli laupäeval taas kuulda õhusireene. Samal ajal teatas sõltumatu meedia Vene sõjalennukite startimisest Valgevene lennuväljalt;

- Ukraina kindral: rünnak Valgevenest võib tulla veebruari lõpus;

- Ukraina luure: Iraan saadab Venemaale veel droone;

- Zelenski nõunik: seda sõda ei saa kokkuleppega lõpetada;

- Harkivi oblast sai elektri tagasi, Kiievi oblastis käivad veel tööd;

- Pentagoni kõrge ametniku hinnangul ei ole talvel oodata sõjategevuse vaibumist Ukrainas;

- Venemaa president Vladimir Putin veetis terve reedese päeva sõjategevust Ukrainas juhtivas ühendstaabis ning kuulas seal armeejuhtide ettepanekuid, kuidas operatsiooni jätkata;

- Ukraina relvajõud: Vene väed lahkuvad kahest Hersoni oblasti asulast;

- Venemaa poolel tegutsev palgasõdurite grupeering Wagner on hukanud vähemalt kümme oma võitlejat, kes on keeldunud Ukrainas sõdimast, rääkis üks selle komandöridest;

- Valge Maja tahab Ukrainat toetada veel 38 miljardi dollariga;

- Ukraina kaitsejõudude peastaabi laupäeval avaldatud ülevaate kohaselt lasi riigi õhukaitse viimase ööpäeva jooksul alla 61 Vene tiibraketti.

Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid, Valgevenest startisid Vene sõjalennukid

Kõikjal Ukrainas oli laupäeval taas kuulda õhusireene. Samal ajal teatas sõltumatu meedia Vene sõjalennukite startimisest Valgevene lennuväljalt.

Väljaande Ukrainska Pravda teatel oli keskpäeval kuulda õhuhäire sireene kõigis oblastites ning ka pealinnas Kiievis. "Palun püsige varjendites!" kirjutas linnavalitsus sotsiaalmeedias.

Õhuhäire anti vaid päev pärast seda, kui reedel tabas Ukraina tsiviiltaristut üks kõige ägedamaid Vene õhurünnakuid.

Samal ajal teatas Valgevene sõltumatu militaarteemade portaal Belaruski Hajun, et Baranovitši sõjalennuväljalt tõusid õhku kaks Vene sõjalennukit MiG-31K, mis on võimelised kandma ülehelikiirusel lendavaid rakette Kindžal ning lisaks radarilennuk Il-76 A-50U Sergei Atajants ning kaks hävitajat. Hiljem lisandus neile veel üks hävitaja.

Il on mõeldud erinevate maa peal, vees või õhus asuvate sihtmärkide avastamiseks ning nende kohta andmete edastamiseks juhtimispunktidele. Muuhulgas suudab selline lennuk avastada õhutõrjesüsteeme või vastase hävitajaid. See tegutseb koostöös strateegiliste pommitajate või taktikaliste hävitajatega.

Ukraina kindral: rünnak Valgevenest võib tulla veebruari lõpus

Ukraina valmistub võimalikuks uueks Vene vägede rünnakuks põhja poolt, ütles Ukraina kindral Andrii Kovaltšuk.

Kovaltšuki sõnul on Ukraina vägedel rohkem sõjavarustust, et venelastega võidelda, sest raskeimad lahingud võivad tema hinnangul veel ees seista.

"Me arvestame sellega, et rünnak Valgevenest võib tulla veebruari lõpus, võib-olla hiljem. Aga siis ei jaluta nad enam lihtsalt Ukrainasse nagu 24. veebruaril," ütles Kovaltšuk.

Mõni päev tagasi esines samalaadse avaldusega ka Ukraina vägede juht Valerii Zalužnõi, kelle sõnul valmistab Venemaa ette uut rünnakut, mis võib kõige varem toimuda jaanuaris.

Ukraina luure: Iraan saadab Venemaale veel droone

Vene väed kasutasid uutes rünnakutes Ukraina vastu taas Iraani niinimetatud kamikaze-droone, ütles Ukraina kaitseministeeriumi luureosakonna pressiesindaja Andrii Jusov.

Iraan toimets Venemaale uue saadetise Shahed-131 ja Shahed-136 droone, kuid võrdlemisi vähe, lisas Jusov.

Samas pole Ukraina luure andmetel Iraan varustanud Venemaad ballistiliste rakettidega.

Harkivi oblast sai elektri tagasi, Kiievi oblastis käivad veel tööd

Harkivi oblastis taastati laupäeval elektrivarustus, mis kadus pärast Vene vägede raketirünnakut reedel. Elektrita on oblastis veel Kupjansk, mida Vene väed järelejätmatult pommitavad, ütles oblasti kuberner Oleh Sõnjehubov.

Kiievi oblastis on endiselt paljud piirkonnad elektrita, umbes pooles oblastis pole veel õnnestunud elektriühendusi taastada, ütles Kiievi oblasti kuberner Oleksii Kuleba.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeva õhtul, et elektriühendus on taastatud pea kuuel miljonil inimesel. "Parandustööd jätkuvad ilma vaheaegadeta pärast eilsest terrorirünnakut," lausus ta.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et keskküte on taastatud 75 protsendil majapidamistest.

Zelenski nõunik: seda sõda ei saa kokkuleppega lõpetada

Venemaaga sõja lõpetamiseks kokkuleppele jõudmine on ebarealistlik, ütles Ukraina presidendi nõunik Mõhailo Podoljak.

"Ärge laske end segada ebarealistlikest plaanidest: Vene föderatsiooniga pole võimalik kokkuleppele jõuda. See sõda saab lõppeda ainult (Venemaa) kaotusega," ütles Podoljak.

Podoljak parafraseeris Hemingwayd, öeldes, et "tere tulemast, relvad".

"Vajalikul määral suurtükke, soomukeid, droone ja kaugmaarakette," lausus ta.

Pentagon: talv tuleb dünaamiline

Sõjategevus Ukrainas talvel ei vaibu, vaid oodata võib muutlikke aegu, ütles USA kaitseministeeriumis Ukraina-suunalist poliitikat kureeriv ametnik.

"Talv saab olema väga dünaamiline aeg. Kui mõned inimesed võivad mõelda, et talv on puhkamise ja varustuse uuendamise aeg, siis meie ei näe mingeid märke selles, et ukrainlased peatuksid ning me eeldame, et ka venelased võivad püüda edasi tungida," rääkis USA asekaitseministri abi Venemaa, Ukraina ja Euraasia küsimustes Laura Cooper usutluses väljaandele Ameerika Hääl.

Cooperi kinnitusel jätkavad Ameerika Ühendriigid Ukraina relvajõudude tugevdamist "suurel kiirusel". Ta märkis, et USA suurendab Ukraina sõjaväelaste hulka, kellele väljaõpet antakse.

Cooper ei kinnitanud teateid nagu kavatseks USA saata Ukrainasse õhutõrjekomplekse Patriot. "Aga ma võin kinnitada, et õhukaitse on meie prioriteet ja me kaalume erinevaid võimalusi, kuidas me saame toetada Ukrainat ja tema vajadusi õhukaitse valdkonnas," ütles ta.

Putin käis Ukraina operatsiooni staabis armeejuhtide arvamusi kuulamas

Venemaa president Vladimir Putin veetis terve reedese päeva sõjategevust Ukrainas juhtivas ühendstaabis ning kuulas seal armeejuhtide ettepanekuid, kuidas operatsiooni jätkata, teatasid Vene uudisteagentuurid.

"Me kuulame iga operatsioonisuuna komandöride arvamusi ja ettepanekuid lühi- ja keskpika perspektiivi tegevusteks," vahendasid agentuurid Putini sõnu.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi teatel töötas Putin eri väeliike koondavas staabis terve päeva. "Riigipea tutvus staabi tööga, kuulas ettekannet erioperatsiooni (sõja – toim.) kulgemisest ning pidas ka koosoleku ja kohtus komandöridega eraldi," ütles Peskov.

Vene telekanalites näidatud uudisloost oli näha, et Putiniga koos käisid ühendstaabis ka kaitseminister Sergei Šoigu ja kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov.

Ukraina relvajõud: Vene väed lahkuvad kahest Hersoni oblasti asulast

Venemaa on asunud oma üksusi ära viima kahest Hersoni oblasti asulast, teatasid Ukraina relvajõud laupäeval.

"Vastane paigutab oma üksusi ümber ja viib osa oma vägesid Kahhovkast ja Nova-Kahhovkast ära Nižnije Serogozõ lähistele," öeldakse Ukraina kaitseväe peastaabi ülevaates. Mõlemad asuvad Dnepri vasakkaldal.

Samas väidetakse, et Vene sõdurid räägivad kohalikele elanikele, et Kahhovka jäetakse aasta lõpuks maha ning seetõttu kutsutakse okupatsioonivõimudega koostööd teinud inimesi piirkonnast lahkuma ning asuma ümber annekteeritud Krimmi.

Meedia: Wagneri grupp on hukanud vähemalt kümme Ukrainas sõdimisest keeldunut

Venemaa poolel tegutsev palgasõdurite grupeering Wagner on hukanud vähemalt kümme oma võitlejat, kes on keeldunud Ukrainas sõdimast, rääkis üks selle komandöridest.

Andrei Medvedev rääkis väljaandele The Insider, et tema teada on hukatud vähemalt kümme sõdimisest keeldunud palgasõdurit, mõnede hukkamiste juures olevat ka ta ise viibinud, vahendas The Kyiv Independent..

Venemaa kasutab president Vladimir Putini lähedase liitlase Jevgeni Prigožini juhitavat Wagneri rühmitust Ukraina idaosas, et kompenseerida seal saadud ränki kaotusi.

Wagneri võitlejaid on süüdistatud inimõiguste rikkumistes, sealhulgas piinamisetes ja kohtuvälistes hukkamistes Ukrainas, Süürias, Liibüas, Kesk-Aafrika Vabariigis, Sudaanis ja Mosambiigis.

Valge Maja tahab Ukrainat toetada veel 38 miljardi dollariga

President Joe Bideni administratsioon esitas USA kongressile taotluse veel 38 miljardi dollari väärtuses abi andmiseks Ukrainale, ütles Valge Maja julgeolekunõunik.

"Me teame, et meie ülesanne on jätkata Ukraina sõjalist toetamist, et nad oleksid lahinguväljal võimalikult heas positsioonis. Ja kui tuleb aeg diplomaatiaks, oleksid nad parimas võimalikus positsioonis ka läbirääkimistelaua taga," vahendas Jake Sullivani sõnu Ameerika Hääle ukrainakeelne väljaanne.

Sullivani kinnitusel teeb Bideni valitsus kõik selleks, et Ukraina suudaks oma suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse eest seista. Just seetõttu pöördus Valge Maja kongressi poole taotlusega eraldada veel 38 miljardi dollari väärtuses sõjalist ja humanitaarabi Venemaa agressiooni tõrjuvale riigile.

Ukraina teatas 61 Vene tiibraketi allatulistamisest

Ukraina kaitsejõudude peastaabi laupäeval avaldatud ülevaate kohaselt lasti viimase ööpäeva jooksul alla 61 Vene tiibraketti. Venemaa senised kaotused sõjas alates selle algusest 24. veebruaril::

- elavjõud umbes 97 690 (võrdlus eelmise päevaga +420);

- tankid 2985 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 5958 (+6);

- lennukid 281 (+0);

- kopterid 264 (+0);

- suurtükisüsteemid 1947 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 410 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 211 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1648 (+0);

- tiibraketid 653 (+61);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4577 (+14);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 172 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.