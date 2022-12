Tartu prügivedaja tõstab uuest aastast jäätmeveo hinda

Tartu prügiveo korraldamise hanked võitnud AS Eesti Keskkonnateenused tõstab uuel aastal prügiveo hinda. Ettevõtte plaanib hinda tõsta umbes kaheksa protsendi võrra, mis tähendab, et ühe kuupmeetri segaolmejäätmete vedu korraldatud jäätmeveo raames kallineb keskmiselt 92 sendi võrra.

Ettevõtte juhatuse esimees Argo Luude põhjendas vajadust hindade tõstmise järele praeguse majandusolukorraga - inflatsioon on Eestis üks Euroopa kõrgemaid ja märgatavalt on kallinenud sisendina näiteks kütusehind.

"Kütuse hind on sel ajal, kui me tegime riigihankele pakkumise, tõusnud üle kahe korra. Siin me räägime siis enam kui sajaprotsendilisest hinnatõusust," ütles Luude.

Eelkõige puudutab hinnatõus just segaolmejäätmete vedu. Näiteks üks kuupmeeter segaolmejäätmete vedu korraldatud jäätmeveo raames kallineb Tartu linnas keskmiselt 0,92 euro võrra. 2,5-kuupmeetrise mahuti tühjendushind tõuseb aga 28,86 eurolt 31,17 euroni. Tartu linna keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer ütles, et linn on pakutud hinnatõusuga nõustunud.

"Ta esitas meile taotluse Aardlapalu ümberlaadimisjaamas segaolmejäätmete hinna tõusuks ja põhjendus on see, et Tartust liiguvad segaolmejäätmed Iru põletustehasesse. Sinna edasi-tagasi vedu on ligi 400 kilomeetrit ja kuna kütuse kulud on kallinenud, siis me aktsepteerisime seda, et Aardlapalus vastuvõtu hind tõuseb kaheksa protsenti. See tõuseb veebruaris ja sellega kaasneb ka korraldatud veoga klientidele automaatselt prügiveohinnatõus," rääkis Mauer.

Nii Mauer kui Luude rõhutasid, et hinnamuudatus puudutab segaolmejäätmete vedu. Hinnad ei muutu näiteks bio – ja pakendijäätmetel ning vanapaberit saab ka uuel aastal tasuta ära anda.

"Muutub ainult segaolmejäätmete hind, mis on selline jäätmeliik, mida me kõige vähem peaksime tekitama - see kallineb. Meie soovitus on, et inimesed, kes ei ole veel hakanud jäätmeid liigiti koguma, hakkaksid seda tegema. Hinnatõus on praegu muidugi väike, see võib-olla ei motiveeri neid, aga igaüks saab segaolmejäätme teket mõjutada seeläbi, et kogub rohkem paberit, pakendit, biojäätmeid," ütles Mauer.

Samas on Luude sõnul tõde ka see, et vanapaberi hind on majandusolukorra tõttu langenud kevadega võrreldes rohkem kui viis korda. Praegu tuleb ettevõttel vanapaberi kogumise ja kätlemise eest peale maksta:

"Hetkel oleme sunnitud segaolmejäätme käitlusest või kogumisest saadava hinnaga katma ka vanapaberi kogumise kulusid. Eks see olukord on päris keeruline," tõdes Luude.

Kuigi vanapaberi kogumise eest pole praegu plaanis tasu küsima hakata, siis lõplikult välistada seda ikkagi ei saa, ütles Luude. "Kui ka liigiti kogutud jäätmete eest tuleb hakata maksma, võib-olla päris palju maksma, siis kaob ju see liigiti kogumise motivatsioon üldse ära ja lõpuks me liigume igatepidi arengus tagasi. Kui see olukord peaks minema veel keerulisemaks, eks siin siis tuleb linnaga maha istuda. Võib-olla oleks lahendus see, et veelkord tõsta segaolmejäätmete hinda ja üritada seeläbi katta need kulud. Taaskasutatavate materjalide hinnatõus oleks kindlasti kõige-kõige viimane, mida kaaluda," rääkis ettevõtte juht.