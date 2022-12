Petersoni sõnul jääb senine haigushüvitise kord väikese viivitusega kehtima

1. jaanuaril tekib kummaline olukord, kus seadus lubab haigushüvitist maksta alates neljandast päevast, aga valitsus andis sel neljapäeval lubaduse, et seda hakatakse maksma juba teisest päevast. Kuigi vajalik seadusemuudatus jäi tegemata, lubab terviseminister, et muudatus tehakse kiirkorras ära ja hakkab kehtima tagasiulatuvalt.

Valitsus leppis neljapäeval põhimõtteliselt kokku, et haigushüvitise maksmist alates teisest päevast jätkatakse kuni 30. juunini. Selleks on vaja muuta seadust, aga tuled riigikogu hoones kustutati samal päeval ja Toompeale tulevad saadikud alles 9. jaanuaril.

Kuna riigikogu enne jõule seadust muuta ei jõua, siis hakkab esimesest jaanuarist taas kehtima kord, mille järgi esimesed kolm päeva haigushüvitist ei maksta.

"Hea uudis on see, et ei pea kiirustama haigestumisega, võib seda teha ka uuel aastal. Jätkub sama süsteem, mis täna, et alates teises päevast võtab tööandja haiguspäeva maksmise ja alates viiendast päevast ka haigekassa. See on soodsam nii töötajale kui ka tööandjale," ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Minister lubas, et senine süsteem jääb kehtima tagasiulatuvalt ja kinnitas, et riigikogus on kokkulepitud kohtumised ja koosolekud nii, et usutavasti 15. jaanuari paiku on seadusemuudatus vastu võetud. Päris probleemitu see lahendus siiski pole.

"Tööandjatega oleme olnud kontaktis ja neil on mõningaid muresid. Kindlasti uuel nädalal anname tööandjatele selgitava materjali, juhendid, kuidas toime tulla selles olukorras, et kui kehtib üks süsteem 1. jaanuarist, aga riigikogu kavatseb seda muuta," lausus Peterson.

Küsimusele, kas võib riigikogus kindel olla, vastas minister nii: "Me oleme 95 protsenti kindlad , aga viis protsenti ei näe ette."

Aga mis ikkagi saab neist, kes jäävad tõvevoodisse uue aasta esimestel päevadel?

"Iga aasta alguses meil on uue aasta haiguslehed nii-öelda ootel, sest me ootame maksu- ja tolliametilt eelmise aasta maksustatava tulu infot. Ehk et enne kuu keskpaika me tavaliselt ei teegi väljamakseid," ütles haigekassa finantsosakonna juhataja Riho Peek.

Nii on seni olnud tavaks, et jaanuari alguses haigestunud inimestele makstaks haigushüvitis välja jaanuari keskel. Uue aasta alguses põdenutel tuleb Peegi sõnul haigushüvitist oodata senisest kauem.

"Muidu me maksaksime kuskil 16., 17. kuupäeval, aga siis lihtsalt vastavalt sellele , kuidas otsus jõustub. Meie siis maksame selle hiljem välja ja täpselt nii, kuidas seadus tol hetkel kehtima saab," lausus Peek.

Haigushüvitis tuleb seaduse järgi välja maksta 30 päeva jooksul.