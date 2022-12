Fotod: Paide Teatri trupp jättis hüvasti kohaliku teatrikogukonnaga

Kuna kutseid välja ei saadetud, siis kohal polnud ühtki Paide linnavalitsuse liiget ega ka volikogu koalitsiooni kuuluvaid poliitikuid.

Paide Teatri kunstiline juht Jan Teevet ütles, et kuigi tegemist on tänupeoga, siis teatri poolset eeskava ei tule. Ta tänas kõiki paidelasi, kes on Paide Teatriga kaasa tegutsenud ja ühes rütmis mõelnud.

Paide muusika- ja teatrimaja dirketor Martha Beryl Grauberg ütles, et Paide Teater oli peamine põhjus, miks ta selle töökoha üldse vastu võttis. "Paide Teater on meid kõiki omal moel õpetanud, toonud teatri meile lähemale ja aidanud kogukonda liita," rääkis ta.

Arvamusfestivali üks korraldajaid Maiko Kesküla avaldas lootust, et Paide jätkab teatrilinnana ka tulevikus. "Kui pidada silmas Paide eelarvet, kus järgmise aasta algul haigutab 600 000–700 000-eurone miinus, ei saa ka teatril kerge olema," lausus ta.

1. jaanuaril tööd alustav Paide Teatri uus loominguline juht Mariliis Peterson lubas, et teatritegemine Paides jäkub, kuid see saab olema kindlasti teistsugune teater.

Paide Teatri kunstiline juht Jan Teevet, dramaturg Oliver Issak ning näiteljad Johannes Richard Sepping, Kirill Havanski ja Maria Paiste jagasid oma austajaile autogramme ja teatri poolt välja antud raamatuid.

Paide Teater jätkab uuel aastal püsitrupita projektiteatrina, esimese lavastuseni loodetakse jõuda kevadel.