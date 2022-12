Saksamaal valmis esimene vedelgaasiterminal

Saksamaa majandusministri Robert Habecki sõnul on uus terminal esimene verstapost energiakriisist väljumise teel. Terminali avamisega on rahul kõik valitsusparteid, kaasa arvatud rohelised.

Radikaalsemad keskkonnakaitsjad on terminali avamist aga kritiseerinud, väites, et see võtab ära motivatsiooni tõeliselt keskkonnasõbralikule energeetikale üleminekuks.