Pühapäeval tõuseb õhutemperatuur nulli juurde

Öö vastu pühapäeva on vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Mitmel pool on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 8, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, Lõuna-Eestis ning Peipsi järvel on tuul nõrk ning muutliku suunaga. Õhutemperatuur ulatub null kraadist saarte rannikul kuni -16 kraadini Kagu-Eestis.

Hommik jätkub pilves selgimistega ning kohati kerge lumega. Mõnel pool püsib ka udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 14, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni -11 kraadi, saartel ja läänerannikul jääb aga null kraadi ümber.

Pärastlõunal saartelt alates pilvisus tiheneb ning hakkab sadama lörtsi ja vihma. Lisaks on jäidet. Kesk- ja Ida-Eestis tuleb lund ja lörtsi ning võib tuisata. Tuul puhub edelast ja lõunast kiirusega 5 kuni 15, saartel ja rannikul 10 kuni 16 meetrit sekundis, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 1 kuni 3 kraadi, Ida-Eestis null kuni -7 kraadi. Õhtul tõuseb nulli ringi.

Uus nädal läheb aga sulale. Iga päev on kohati ikka sajuvõimalus, kuid lume asemel langeb alla lörtsi ja vihma, mistõttu on suurem ka jäiteoht. Õhutemperatuur jääb nädala lõikes päevasel ajal -2 ja +5 kraadi vahele, öösel aga -4 ja +5 vahele, Ida-Eestis võib ulatuda ka -10 kraadini. Tuul puhub peamiselt lääne või lõunakaarest ning jääb üldiselt mõõdukaks, kuid on ka tugevamaid puhanguid.