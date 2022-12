Sõja 298. päev: Kuus miljonit ukrainlast said elektri tagasi

Pärast Venemaa raketirünnakuid Ukraina tsiviiltaristule ning elektritootmissüsteemide pihta, on Ukrainas taastunud elekter kuuele miljonile inimesele, vahendas The Guardian.

Oluline 18. detsembril kell 17.52:

- New York Times: Putin võib leppida kuni 300 000 Vene sõduri kaotusega;

- CNN: Moskva kutsub propagandavideote kaudu inimesi relvajõududega liituma;

- CIA juht: : Hiina on pööranud suurt tähelepanu Venemaa kehvale sõjalisele tegevusele;

- ISW: sõjaliste dokumentide uurimine tõestab, et halb planeerimine mõjutas Venemaa sissetungi;

- Šoigu käis Ukraina sõjas osalevaid Vene relvajõude inspekteerimas;

- Briti kaitseministeerium: habras moraal on endiselt Vene vägede suurimaid haavatavusi;

- Scholz: Saksamaa ei kavatse ka järgmisel aastal Ukrainasse tanke saata;

- Ukraina: ööpäevaga hukkus ligi 600 Vene sõdurit

Zelenski: me oleme valmis igaks stsenaariumiks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et Ukraina kaitseb oma piire ka võimalike Valgevenest tulevate rünnakute eest.

"Meie piiride kaitsmine, nii Venemaa kui Valgevene eest, on meie prioriteet," ütles Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises. "Me valmistume igaks kaitsestsenaariumiks."

Ukraina teatel valmistab Venemaa ette rünnakut Valgevene suunalt ning seda tuleva aasta jaanuari lõpus või veebruaris.

Podoljak: Kissinger ei ole selle sõja loomusest aru saanud

USA kunagine välisminister Henry Kissinger kirjutas oma artiklis, et on aeg saavutada Ukrainas läbirääkimiste teel rahu ja kui venelased ei taha selle aasta jooksul okupeeritud alasid tagasi anda, tuleks korraldada seal rahvusvahelise kontrolli all referendum suveräänsuse küsimuses.

"Härra Kissinger pole endiselt millestki aru saanud... ei selle sõja loomusest ega selle mõjust maailmakorrale," ütles Ukraina presidendi nõunik Mõhailo Podoljak.

Podoljaki sõnul tähendaks see Ukrainast tükkide ohverdamist, et saada garantiisid teistele Euroopa riikidele.

"Kõik lihtsate lahenduste toetajad peaksid meenutama ilmselget: iga kokkulepe saatanaga - halb rahu Ukraina territooriumi arvelt - on võit Putinile ja eduretsept maailma autokraatidele," ütles Podoljak.

Zelenski kutsus üles korraldama rahukonverentsi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus üles sel talvel korraldama ülemaailmset konverentsi rahu nimel. Zelenski lootis oma videosõnumi edastamist enne jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmängu algust.

Zelenski ütles oma pöördumises, et tippkohtumine peaks tooma kokku kõik maailma riigid rahu saavutamise eesmärgi nimel.

Ukraina kritiseerib FIFA-t videopöördumise näitamisest keeldumisest.

Zelenski büroo teatel toetas Katar pöördumise tegemist, kuid FIFA keeldus sellest. Kumbki ei ole vastanud meedia päringutele sel teemal.

Zelenski: remonditööd jätkuvad vaheajata

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäevases videopöördumises, et pärast reedest terrorirünnakut jätkuvad remonditööd ilma vaheajata.

Zelenski sõnul on endiselt probleeme kütte ja veevarustusega. Ta ütles, et kõige keerulisem on olukord Kiievi, Vinnõtsja ja Lvivi linnades ning nende lähialadel.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles pühapäeva hommikul, et Kiievi elanikel on küte täies ulatuses taastatud. Samal ajal jätkavad insenerid tööd, et stabiliseerida linna soojusvarustus.

Laupäeval toimunud Venemaa rünnakutes hukkus neli tsiviilisikut, neist kolm Hersoni oblastis.

New York Times: Putin võib leppida kuni 300 000 Vene sõduri kaotusega

Väljaanne New York Times kirjutas pühapäeval, et üks Vene kõrge ametnik ütles eelmisel kuul CIA direktorile William Burnsile, et hoolimata suurest hukkunute ja haavatute arvust Vene sõdurite seas, Venemaa ei alistu.

"Inimesed, kes tunnevad härra Putinit, ütlevad, et ta on valmis ohverdama lugematuid elusid ja resursse nii kaua kui vaja. Ning eelmisel kuul toimunud haruldasel kohtumisel ameeriklastega soovisid venelased saata president Bidenile karmi sõnumi: " Ükskõik kui palju Vene sõdureid lahinguväljal surma või haavata saab, siis Venemaa ei alistu," kirjutab väljaanne.

NYT kirjutas ka, et üks NATO liige hoiatas liitlasi, et Putin võib leppida kuni 300 000 Vene sõjaväelase surma või vigastusega. See on umbes kolm korda rohkem kui praegused tõenäolised Venemaa kaotused.

Paar päeva pärast sissetungi ütles Putin Iisraeli peaministrile Naftali Bennetile, et ukrainlased on sitkemad kui talle räägiti. Seejärel ütles ta siiski Bennetile, et Venemaa on suur riik, millel on kannatlikkust.

Kiiev pimeduses. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SAMEER AL-DOUMY

Šoigu käis Ukraina sõjas osalevaid Vene relvajõude inspekteerimas

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu kontrollis Ukrainas Moskva "sõjalises erioperatsioonis" osalevaid riigi vägesid, teatas Venemaa kaitseministeerium pühapäeval, vahendas The Guardian.

Šoigu tegi mitu lennureisi vägede paiknemispiirkondades ja kontrollis Vene üksuste positsioone. Samuti vestles ta sõduritega rindel ja ka juhtimispunktides. Ei ole teada, kas Šoigu käis ka okupeeritud territooriumidel või millal täpselt visiit aset leidis.

Briti kaitseministeerium: habras moraal on endiselt Vene vägede suurimaid haavatavusi

Briti kaitseministeerium märkis oma ülevaates, et 14. detsembril teatas Venemaa kaitseministeerium kahe "rinde loomebrigaadi" loomisest, mille ülesanne on tõsta "sõjalisele erioperatsioonile" saadetud vägede moraali.

Vene meedia teatas, et brigaadide ridadesse kuuluvad ooperilauljad, näitlejad ja tsirkuseartistid. Venemaa kaitseministeerium käivitas hiljuti ka kampaanie, mis kutsus üles annetama rindele saadetud sõduritele muusikainstrumente.

"Sõjaväemuusikal ja sõduritele organiseeritud meelelahutusel on paljudes sõjavägedes pikk ajalugu, kuid Venemaal on need tugevalt läbi põimunud nõukogudeaegse ideoloogilise poliitilise kasvatuse kontseptsiooniga," kirjutasid britid.

Brittide hinnangul teeb habras moraal Vene väed haavatavaks. "Sõdurite mured keskenduvad eelkõige väga kõrgele hukkunute arvule, halvale juhtimisele, palgaprobleemidele, varustuse ja laskemoona puudumisele ning selguse puudumisele sõja eesmärkide kohta. Loomebrigaadide pingutused tõenäoliselt neid muresid sisuliselt ei leevenda," märkisid britid.

Scholz: Saksamaa ei kavatse ka järgmisel aastal Ukrainasse tanke saata

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles intervjuus Saksa ajalehele Süddeutsche Zeitung, et riik ei kavatse ka 2023. aastal saata ühepoolselt Ukrainasse tanke.

Scholzi sõnul toetab Saksamaa kindlalt Ukrainat ja jätkab näiteks tankitõrjehaubitsate tarnimist, kuid tänapäevased tankid edaspidi vahendite valikusse ei kuulu.

Scholzi valitsust on pikka aega kritiseeritud liigse ettevaatlikkuse ja soovimatuse pärast toetada Ukraina sõjategevust Venemaa vastu.

Samas intervjuus ütles Scholz ka seda, et Saksamaa peab ära hoidma Venemaa ja NATO vastasseisu.

CNN: Moskva kutsub propagandavideote kaudu inimesi relvajõududega liituma

Moskva on alustanud uut kampaaniat, et julgustada venelasi relvajõududega liituma ja Ukrainas võitlema, hoolimata sellest, et Kreml on eitanud täiendavate värbamiste vajadust, kirjutas CNN.

Vene propagandavideod püüavad vabatahtlikke mehi võitlema meelitada rõhudes patriotismile, moraalile ja sotsiaalsele olukorrale.

Ühes 14. detsembril postitatud videos on noormees, kes valib oma sõpradega pidutsemise asemel Venemaa relvajõududes võitlemise ja üllatab seejärel kõiki sellega, et ostab sõjaväelepingu alusel võitlemisega teenitud raha eest endale auto.

Teises, 15. detsembril, postitatud videos avaldab sõduri endisele tüdruksõbrale muljet sõduri julgus, mispeale tüdruk anub, et noormees temaga uuesti kokku saaks. Veel üks näide näitab keskealist meest, kes lahkub tehasetöölt, mis ei maksa talle piisavalt, et sõlmida sõjaväeleping ja minna rindele.

Veel ühes videos on näha 30-ndates heal järjel olevatest Vene meestest koosnevat gruppi asju autosse laadimas. Kui eakad naised küsivad, kuhu nad lähevad, siis üks meestest vastab: "Gruusiasse. Igavesti". Kui ühel naisel kukub toidukott maha, istuvad mehed lihtsalt autosse ja lahkuvad, selle asemel, et aidata, samal ajal kui nooremad vene mehed pakuvad oma abi. "Poisid läksid, mehed jäid," lõpetab üks eakatest naistest.

Paljud videod pakuvad noortele meestele sõda alternatiivina joomisele, vaesusele ja abitusele seoses sünge igapäevaeluga. Samal ajal ilmuvad jätkuvalt teated ja kaebused varude ja varustuse nappuse kohta Venemaa sõjaväes.

Venemaa president Vladimir Putin ütles novembris kohtumisel mobiliseeritute emadega, et parem on surra isamaa eest võideldes kui end surnuks juua.

ISW: sõjaliste dokumentide uurimine tõestab, et halb planeerimine mõjutas Venemaa sissetungi

USA mõttekoda Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) ütles, et NYT-i saadud dokumendid viitavad sellele, et Venemaa sõjalised planeerijad eeldasid, et tema üksused vallutavad olulise Ukraina territooriumi vähese või ilma vastupanuta.

New York Timesi uurimine toetab ka ISW hinnanguid, et Venemaa strateegilised ülemad on juhtinud operatiivülemate taktikalisi otsuseid mikrotasandil ja et Venemaa moraal on väga madal.

CIA juht: : Hiina on pööranud suurt tähelepanu Venemaa kehvale sõjalisele tegevusele

CIA direktor Bill Burns ütles PBS-ile, et ükski teine välismaa juht pole sellele sõjale ja Venemaa kehvale sõjalisele jõudlusele hoolikamat tähelepanu pööranud kui Xi Jinping, vahendas The Kyiv Independent.

"Paar nädalat enne seda, kui Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse, kui nad Pekingi taliolümpiamängudel kohtusid, kuulutasid nad välja piirideta sõpruse," ütles Burns.

"Tuleb välja, et sellel partnerlusel on tegelikult teatud piirid, vähemalt seoses president Xi vastumeelsusega osutada Putinile sellist sõjalist abi, mida ta Ukraina sõja ajal palus," lisas Burns.

Ukraina: ööpäevaga hukkus ligi 600 Vene sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase ülevaate Venemaa senistest kaotustest sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 98 280 (võrdlus eelmise päevaga +590);

- tankid 2987 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 5963 (+5);

- lennukid 281 (+0);

- kopterid 264 (+0);

- suurtükisüsteemid 1948 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 410 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 211 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1649 (+1);

- tiibraketid 653 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4579 (+2);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 174 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.