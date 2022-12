Soome valitsus otsib lahendust kõrgele elektrihinnale

Soome ringhäälingu Yle andmetel on kaalumisel kolm varianti: seniste maksusoodustuste laiendamine, hinnalae kehtestamine ja niinimetatud tagatud hind, mis kohustaks ettevõtteid pakkuma uusi elektrilepinguid mõistlikuma hinnaga.

Laupäeval toimunud arutelude tulemusel selgus, et maksude vähendamist ja hinnalae kehtestamist peetakse ebapiisavaks meetmeks, mis leevendab tarbijate kitsikust liiga aeglaselt.

Hinnalae kehtestamine võtaks aga inimestelt vajaduse elektrit kokku hoida ja see tooks tõenäoliselt kaasa elektripuuduse.

Pühapäeval istuvad Soome ministrid taas koos. Majandusminister Mika Lintilä kaldub toetama niinimetatud tagatud hinda ehk teatud ajaks tarbijale mõistliku hinnaga lepingute pakkumist. Lintilä sõnul on selge, et see läheb riigile kalliks maksma, juttu on olnud ligi miljardist eurost. Soome riigieelarve maht on veidi üle 80 miljardi.