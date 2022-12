Sikkut: Saaremaa elektrikatkestuste kahjud tuleb hüvitada

"Erakorralistest ilmaoludest tekitatud ulatuslikud ja nädalapäevi kestnud elektrikatkestused näitavad, et me ei ole kriisideks piisavalt valmis. Nädal elektrita hakkama saada on keeruline ja 21. sajandil uskumatu olukord. Saartel elektriühenduse taastamise järel on kolm tähtsat ülesannet - peame tegema järeldused kriisiaegse koostöö kohta, järgmiste aastate võrguinvesteeringute kokkuleppe ning inimestele tuleb kahjud hüvitada," ütles Sikkut.

"Erakorralised ilmaolud on midagi, milleks tulevikus peame järjest enam valmis olema. Tugevad tormid, tihedad lume- või vihmasajud ning ekstreemsustesse kalduvad temperatuurid on otseselt kliimamuutuste tagajärg ning seetõttu peab ka taristu olema aina vastupidavam," lisas minister.

Sikkuti sõnul tuleb elektrivõrk ehitada ilmastikukindlamaks ning teha olulisi parandusi osapoolte vahelises koostöös, et kriisiolukorras kiiremini reageerida.

"Seetõttu tuleb Elektrilevi, päästeameti, konkurentsiameti, ministeeriumite ja kohalike omavalitsuste koostöös paika panna konkreetsed sammud ja investeeringuplaan," lisas minister.

Lisaks on inimesed ja ettevõtted kandnud pika elektrikatkestuse tõttu kahjusid, teinud näiteks kulutusi generaatorite ostmiseks ja nende käigushoidmiseks. Kahjud tuleb nüüd Sikkuti sõnul korvata kindlustuse, Elektrilevi ja riigi koostöös.

See, kuidas hüvitamine täpsemalt toimuks ei ole paika pandud.