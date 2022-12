Keskerakonna ja Reformierakonna Ida-Viru juhid kahtlevad esinumbriks toodud kandidaatides

Ida-Virumaal nurisevad Keskerakonna ja Reformierakonna kohalikud juhid, et taas tuuakse riigikogu valimistel esinumbrina kandideerima inimesed väljastpoolt maakonda. Parteijuhtide sõnul on selline käitumine vajalik erakonnale häälte kindlustamiseks.

Reformierakonnas käis neli aastat tagasi Ida-Virumaalt hääli noolimas Eerik-Niiles Kross. Varem on neil riigikogu valimistel kandidaatideks olnud Jaanus Rahumägi ja Deniss Boroditš.

Peaministripartei piirkonna esimees, Jõhvi vallavanem Maris Toomel tunnistas, et kuuldes, et partei saadab seekord Ida-Virumaale esinumbriks Meelis Kiili, kaalus ta kandideerimisest loobumistki. "Paraku on eelmised valimised näidanud, et inimesed, kes on olnud Ida-Virumaal esinumbrid ja saanud siit mandaadi, ei ole sada protsenti maakonda panustanud ja kindlasti pole see kohalikele inimestele ei meeldinud ega ka sobinud," ütles Toomel.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et leegionäride saatmine maakondadesse on vajalik parema valimistulemuse huvides. "Meil on kolmel tasandil valimised: ühed on kohalikud, teised on riigikogu valimised ja kolmandad on europarlamendi valimised. Kui me paneme nimekirju kokku, siis me peame vaatama suurt pilti ja vaatama seda, et me teeksime erakonnana võimalikult hea tulemuse ehk me igalt poolt tooksime oma hääled ära," sõnas Kallas.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul pandi Ida-Virumaal nimekirja esinumbriks Kaido Höövelson, kuna tegu on ju ikkagi virulasega, kuigi naabermaakonnas elavaga.

Kolmandat puhku Ida-Virumaale hääli noolima suunatud Yana Toomi puhul nentis Ratas, et side kohalikega on eurosaadik Toomil valimiste vahel nõrk. "Eks Brüsselist sidet pidada igapäevaliselt ongi keerulisem, aga ma ei saa kuidagi öelda, et Yana Toomile Ida-Virumaa teemad – olgu see energeetika, tööhõive, inimeste sotsiaalmajanduslik toimetulek – ei oleks olnud tähtsad, need on olnud tähtsad," rääkis Ratas.

Keskerakonnal on Ida-Virumaal kolm piirkonda. Leegionäride valimisnimekirjade etteotsa paigutamise vastu Kohtla-Järvel ei olda ja Narvast öeldi, et eks valimised näitavad, kas see end õigustab või mitte.

Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna juht, Alutaguse vallavolikogu esimees Marek Kullamägi ei usu, et eelmistel riigikogu valimistel Harjumaal kandideerinud läänevirulane Kaido Höövelson Ida-Virumaal tugeva tulemuse teeb. "See on seesama vana poliitika, et esinumbriteks tuuakse kedagi mujalt. Kaido on suurepärane inimene, aga kuidas ta peaks end müüma Ida-Virumaa rahvale? "Olen Vinni vallas tegev, riigikogus olen Harjumaa inimeste eest, nüüd armastan Ida-Virumaad." Ka me peaks seda uskuma?"

Järgmisel kevadel jagatakse Ida-Virumaal välja kuus riigikogu mandaati.