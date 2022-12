Euroopa Liidu läbirääkijad jõudsid kokkuleppele süsinikuturu reformis

Tšehhi keskkonnaministri sõnul annab kokkulepe võimaluse kliimaeesmärkide saavutamiseks nii, et haavatavamas olukorras olevad inimesed ja mikroettevõtted saavad vajalikku tuge.

Praegu on süsinikukauplemisse kaasatud suurtööstus ja energiatootmine, edaspidi laieneb see ka mereliiklusele. Tasuta jagatavatest kvootidest on kavas järk-järgult loobuda aastaks 2034.

Lähiaastate jooksul on kavas luua eraldi heitkogustesüsteem maanteetranspordile ja elamute kütmisele.

Kokkuleppe järgi peaksid liikmesriigid vähendama süsinikuheidet 2005. aasta tasemelt 2030. aastaks 62 protsenti. Plaani kohaselt peaks 2024. aastaks vähenema väljastatavate heitelubade hulk 90 miljoni võrra.

Kokkulepe vajab heakskiitu Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Ülemkogult.