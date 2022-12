Esmaspäev toob vihma, lörtsi ja libedad teed

Öö vastu esmaspäeva on Eestis esialgu sajune. Idas sajab lörtsi ja lund ning tuiskab, läänes sajab vihma ja lörtsi, pärast keskööd sadu harveneb. On jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 6-11, puhanguti 15, rannikul kuni 21 m/s, pärast südaööd tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -2 kraadist 2 soojakraadini.

Esmaspäeva hommik on kohati kerge sajuga. Läänetuul on puhanguline. Õhutemperatuur jääb endiselt -2 ja 2 kraadi vahele. On jäidet.

Päev on valdavalt pilves. Kitsas sajuvöönd lume, lörtsi ja vihmaga levib edelast kirdesse, kohati tuleb ka jäävihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub -2 kraadist 3 soojakraadini, keskpäeval Lõuna-Eestist alates langeb. Teed on libedad.

Teisipäeval levib uus vihma- ja lörtsisadu saartelt mandrile ning läheb üle lumeks. Õhtuks vallutab sulailm kogu maa. Õhutemperatuur tõuseb öistest miinuskraadidest päeva jooksul 0 kuni 5 kraadini.

Kolmapäev tuleb üsna vihmane ning plusskraadides, neljapäeval ja reedel tuleb vihmaga koos ka lörtsi ning valitsevad plusskraadid.