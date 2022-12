Otepääle anti üle talvepealinna tiitel

Talvepealinnas toimub järgnevate kuude jooksul erinevaid üritusi, mistõttu on Otepääle oodata palju nii talispordi kui ka loodushuvilisi külastajaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See tähendab Otepääle eelkõige väga palju erinevaid üritusi. Üritused, mis meil on - maratonid, talveöö laulupeod, saunamaraton näiteks, see on kõik sellised asjad, mis kutsub erinevat publikut ja tuleb jällegi MK-etapp kahevõistluses jaanuaris, on erinevad autorallietapid," rääkis Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

"Igale publikule on, mida vaadata, ja kes ei taha vaadata neid suuri show-üritusi, tuleb ja jalutab, naudib loodust, käib Pühajärve ääres ja vaatab kuidas järv elab oma vaikelu," sõnas Barkala.