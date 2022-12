Oluline 19. detsembril kell 5.55:

- Venemaa korraldas Kiievi pihta droonirünnaku;

- Zelenski: Valgevene piiri kindlustamine on jätkuvalt Ukraina peamiste prioriteetide seas;

- ISW: Prigožin jätkab jõupingutusi, et tõsta Venemaal Wagneri võitlejate mainet;

Venemaa korraldas Kiievi pihta droonirünnaku

Venemaa korraldas esmaspäeva varahommikul Kiievi pihta droonirünnaku, linnas kärgatas kaks plahvatust. Kiievi võimud palusid elanikel jääda varjupaikadesse.

Ukrainska Pravda teatel toimusid plahvatused Kiievi kesklinnas. Ukraina võimude teatel ründas Venemaa linna hulkurdroonidega. Ukraina teatel korraldas Venemaa droonirünnaku ka Mõkolajivi pihta.

"Vaenlane ründab pealinna hulkurdroonidega. Õhutõrje töötab. Hetkel on Kiievi õhuruumis alla tulistatud juba üheksa vaenlase hulkurdrooni," teatas esmaspäeva hommikul Kiievi sõjaväeadministratsioon.

Zelenski: Valgevene piiri kindlustamine on jätkuvalt Ukraina peamiste prioriteetide seas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Valgevene piiri kindlustamine on endiselt Ukraina sõjaväe üks tähtsamaid ülesandeid.

Venemaa saadab Valgevenesse täiendavat sõjatehnikat. Hiljuti saatis Venemaa Valgevenesse sõjalennukeid ja raskeveokeid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina teatel valmistab Venemaa ette rünnakut Valgevene suunalt ning seda tuleva aasta jaanuari lõpus või veebruaris.

Venemaa korraldas reedel taas raketirünnaku Ukraina linnade pihta. Riigis tekkisid elektrikatkestused. Zelenski sõnul said üheksa miljonit ukrainlast elektri tagasi. Pole veel selge, kuidas esmaspäevane droonirünnak kahjustas Kiievi elektritaristut.

Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles veel pühapäeva hommikul, et Kiievi elanikel on küte täies ulatuses taastatud. Samal ajal jätkavad insenerid tööd, et stabiliseerida linna soojusvarustus.

Laupäeval teatas Zelenski, et et pärast reedest terrorirünnakut jätkuvad remonditööd ilma vaheajata.

ISW: Prigožin jätkab jõupingutusi, et tõsta Venemaal Wagneri võitlejate mainet

USA mõttekoda Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Wagner grupi juht Jevgeni Prigožin jätkab jõupingutusi, et suurendada Venemaal oma võimubaasi. Prigožin teeb nüüd lobitööd, et Wagneri võitlejad saaksid rohkem hüvitisi. Prigožin kaebas 18. detsembril, et Peterburi võimud keeldusid matmast Wagneri võitlejaid sõdurite kalmistule. Prigožin pöördus duuma ja palus, et sõjaveterani staatus laieneks ka Wagneri võitlejatele