Rishi Sunak külastab esmaspäeval Eestit

Sunak saabub Eestisse Riiast, kus ta osaleb Ühendekspeditsiooniväe (Joint Expeditionary Force ehk lühidalt JEF) liidrite kohtumisel.

The Guardian kirjutas, et JEF-i kohtumisel arutatakse luureandmete jagamist JEF-i riikide vahel, ohte infrastruktuurile ja Venemaa agressioonist tulenevaid hübriidohte. Aga ka Soome ja Rootsi ühinemist NATO-ga. Samuti on oodata täiendavaid teateid ühiste sõjaväeõppuste kohta.

42- aastane Sunak sai tänavu oktoobris Suurbritannia peaministriks ja Briti konservatiivse partei esimeheks.

Sunak on üks jõukamaid Briti poliitikuid ning ta töötas enne poliitikasse suundumist investeerimisettevõttes Goldman Sachs analüütikuna.