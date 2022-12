"Välisilm": talve saabudes on sõda jõudnud Ukrainas iga inimeseni

Möödunud nädalal Ukrainast naasnud ERR-i ajakirjanik Astrid Kannel ütles intervjuus "Välisilmale", et rünnakutega Ukraina taristule on sõda jõudnud iga inimeseni, kuid ukrainlaste meelt ei ole see murdnud ning vabadust nähakse alles siis, kui Venemaa on lagunenud.

Venemaa on külma saabudes keskendunud infrastruktuuri ründamisele. Sellist meeleolu, et võiks alustada läbirääkimisi, ukrainlastel ei ole.

"See on mõnes mõttes täiesti uskumatu, on tõesti väga pime aeg, valget aega on vähe ja igal pool on kogu aeg natuke külm – ka hotellis pidi sulejope seljas olema. Mis ei tähenda muidugi seda, et kui talv läbi saab ei väsi inimesed sellest ära. See on selles mõttes ikkagi väga valusasse kohta. Rindel, jah, sõjamehed võitlevad, neil on raske, nad on kaheksa aastat olnud sõjas ja sellega põhimõtteliselt harjunud," rääkis Kannel.

Nüüd on aga jõudnud sõda iga inimeseni ning toimetustega peab hakkama saama ilma elektri ja valguseta, peab leidma raha generaatori jaoks. "Inimesed põhimõtteliselt peavad ise oma probleeme lahendama ja on sellega ka hakkama saanud. Nad on väga vaprad, aga ma ei tea, kauaks seda jätkub," rääkis Kannel.

Kiiev on viimasel ajal hoiatanud uue pealetungi eest, mis võib tulla Valgevenest. Esmaspäeval toimunud Valgevene režiimi juhi Aleksandr Lukašenko ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumise järgselt pressikonverentsilt jäi ka mulje, et midagi on nad kokku leppinud, märkis Kannel.

"Ukrainas arvatakse pigem seda, et Valgevene ikkagi ei saa ja ei taha sellesse sõtta minna, sest need sõjaväelased, kes Lukašenkol on, on talle vajalikud Valgevenes, et nad kaitseksid tema režiimi. Valgevene kaudu võivad tulla Vene väed, aga valgevenelased ise – pigem kaheldakse," rääkis Kannel.

Üks teema, mis on Ukrainas arutluse all, on see, milline võiks välja näha Venemaa peale Putinit. "Hoiatatakse, et Prigožin võib tulla. Meie naerame selle üle, aga nemad näevad seda kui täiesti võimalikku varianti," ütles ta.

Ukrainlased enam ei oota, et sõda peagi lõppeks. "Pigem inimesed mõtlevad, et me saame hakkama, ükskõik kuidas ei ole. Me saame vabaks ainult siis, kui Venemaa on lagunenud, kui Venemaa on täiesti vabandanud, aru saanud, mis on valesti läinud. Vastasel juhul nad lükatakse küll territooriumilt välja, aga nad tulevad varem või hiljem tagasi. Pigem räägitakse sellest, et peame õppima selle olukorraga elama," ütles ta.