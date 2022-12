Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Bahmutis toimuvad endiselt kõige ägedamad lahingud. Zelenski sõnul on Venemaa kaotanud juba umbes 99 000 sõdurit.

Oluline 20. detsembril kell 5.55:

- Reuters: USA süüdistas Guterrest Vene ähvardustele järeleandmises;

- Ukraina: Venemaa poolt okupeeritud Melitopolis toimus kaks plahvatust;

- Ukraina energiafirma: 10-tunnised elektrikatkestused on uus reaalsus.

Zelenski sõnul toimuvad kõige ägedamad lahingud endiselt Bahmutis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Bahmutis toimuvad endiselt kõige ägedamad lahingud. Zelenski sõnul on Venemaa kaotanud juba umbes 99 000 sõdurit.

"Bahmut on endiselt kõige tulisem punkt kogu rindejoonel. Alates maist on sissetungijad püüdnud Bahmutit vallutada, kuid aeg hakkab otsa saama. Bahmut ei murra ainult Venemaa armeed, aga ka Vene palgasõdureid, kes tulid asendama sissetungijate kadunud armeed," ütles Zelenski.

"Venemaa on Ukrainas kaotanud juba ligi 99 000 sõdurit. Ühel päeval ulatub kaotuste arv saja tuhandeni. Mille pärast? Moskvas pole sellele küsimusele kellelgi vastust. Ja ei hakkagi olema," ütles Zelenski.

Reuters: USA süüdistas Guterrest Vene ähvardustele järeleandmises

USA süüdistas ÜRO peasekretäri Antonio Guterrest Venemaa ähvardustele järeleandmises, kuna ta keeldus saatmast Ukrainasse ametnikke, kes oleksid seal uurinud Iraanis toodetud droone. Neid droone kasutab Venemaa nüüd Ukraina ründamiseks, vahendas Reuters.

USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ukraina hinnangul rikub Iraanis toodetud droonine tarnimine ÜRO julgeolekunõukogu 2015. aasta resolutsiooni.

"Meil on kahju, et ÜRO pole asunud läbi viima selle teatud rikkumise tavapärast uurimist. Oleme pettunud, et sekretariaat, ilmselt andes Vene ähvardustele järele, pole täitnud selle nõukogu antud uurimise mandaati," ütles USA saadik ÜRO-s Robert Wood.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas hiljuti peetud sõnavõtus, et esmaspäeval tehtud droonirünnak Ukraina vastu tehti hiljuti Venemaale antud Iraani droonidega. Zelenski sõnul tarnis Iraan Venemaale 250 täiendavat Shahed-drooni.

Ukraina: Venemaa poolt okupeeritud Melitopolis toimus kaks plahvatust

Melitopoli linnapea Ivan Fedorov teatas sotsiaalmeedias, et Venemaa poolt okupeeritud Melitopolis toimus kaks plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Plahvatustest teatas ka Venemaa riiklik meedia.

Ukraina energiafirma: 10-tunnised elektrikatkestused on uus reaalsus

"Jah, kümme tundi ilma elektrita on Kiievis täna kahjuks reaalsus. Raske on prognoosida, kui kiiresti me plaaniliste elektrikatkestuste juurde tagasi jõuame," ütles energiafirma DTEK tippjuht.

Venemaa korraldas esmaspäeva varahommikul Kiievi pihta droonirünnaku.