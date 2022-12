Ukrainlased on õppinud ennast kamikaze-droonide vastu kaitsma

Nii lääne abi kui Ukraina sõjaväe kohanemine tähendab, et Iraan päritolu kamikaze-droonide mõju ei ole kuigi suur, ütles endine õhuväe ülem Jaak Tarien.

"Ukraina õhutõrje on muutunud tõhusamaks ja kindlasti nende taktika pidevalt täieneb. Oktoobrikuistel rünnakutel kasutas Venemaa neid droone koos tiibrakettidega ja koormas Ukraina õhutõrje päris korralikult üle. Raske on hinnata, kas droonid või tiibraketid põhjustasid siis põhilist kahju, aga midagi läbi läks. Praegu tundub, et tabamusi on jäänud vähemaks," rääkis Tarien.

Ta lisas, et tiibrakette Venemaal napib.

"Kui tuleb ühte tüüpi rünnaku laine, need samad Iraani droonid parves tulevad, siis Ukraina õhutõrjel on lihtsam oma ülesannet täita ning neile keskenduda."

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tony Lawrence ütles, et ukrainlased kohanesid uue relvaliigiga juba oktoobri lõpuks.

"Iraani droone kasutas Venemaa palju oktoobris, siis novembris oli vaikne. Oli viiteid, et see võis olla ilma tõttu, et droonid ei suuda toime tulla Ukraina ilmaga, aga see võis olla ka Iraani tarnete takerdumine. Nüüd on droone jälle näha arvukalt. Ei tasuks loota, et droonid Venemaal lihtsalt otsa saavad," selgitas Lawrence.

Lawrence lisas, et ukrainlased suudavad ka järjest kiiremini pihta saanud elektritaristut korda teha.

"Lääneriigid, just Ameerika Ühendriigid, on hakanud Ukrainat varustama elektritaristu parandamiseks vajalike varuosade ning tehnikaga."

Siiski hoiatavad asjatundjad, et oht ei ole kadunud ning üksikud droonide pääsevad ikka läbi. Jätkuv edu nõuab seega pingutusi. Kuigi ukrainlased kasutavad droonide vastu kulutõhusat õhutõrjet, nagu lihtsaid kuulipildujaid või Saksamaa annetatud õhutõrjekahureid Gepard, siis ka need vajavad laskemoona ning varuosi.

Ukraina elektritaristu nõuab tihti ka erilisi varuosi, mida ei pruugi läänest lihtne leida olla. Sellele vaatamata on selge, et Venemaa Iraanist imerelva ei leidnud.