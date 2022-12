Kohus pani Repsi tervise tõttu protsessi selleks aastaks pausile

Harju maakohus lükkas teisipäeval kaitsjate taotlusel edasi omastamises ja kelmuses süüdistatavana kohtu all oleva endise haridus- ja teadusministri Mailis Repsi (Keskerakond) selleks aastaks kavandatud istungid, kuna arst on väljastanud talle kuni detsembri lõpuni töövõimetuslehe.

Kohtuistungid olid planeeritud sellel aastal veel tänaseks ja neljapäevaks ning kuna Repsil on nendel päevadel kehtiv tervisetõend, siis jätkub kohtuprotsess järgmise aasta 10. jaanuaril, kirjutab Postimees.

Lapseootel Repsil on töövõimetusleht ajavahemikuks 13.- 28. detsember.

Repsi kaitsja vandeadvokaat Paul Keres esitas teisipäeval Mailis Repsi tervise kohta veel ühe, seekord kolme arsti allkirjaga tõendi, mille järgi ei saa Reps oma tervisliku seisundi tõttu kohtuistungitel osaleda.

Uuele tõendile, mille esitamine oli selles sisalduvate delikaatsete terviseandmete tõttu kinnine, on alla kirjutanud kolm arsti - Reet Laasik, Eda Väin ja Ivo Saarma.

Detsembri alguses avaldas lastearst Adik Levin Eesti Päevalehes artikli, milles palus peaprokurör Andres Parmasel lõpetada Repsi üle peetav kohtuprotsess ning teatas seejuures, et Reps ootab kaksikuid.

Endine riigi peaprokurör, nüüdne erakonna Parempoolsed juht Lavly Perling ütles seepeale "Vikerhommikus", et kohtupidamist Keskerakonna kunagise juhtpoliitiku Repsi üle ei tohiks peatada seetõttu, et Reps on rase või et tal on mitu last.

Perlingu kinnitusel on Eesti kohtusüsteem väga viisakas ja humaanne, kuid see ei peaks välistama kohtupidamist, kui on kahtlus seaduserikkumises. "Eks kriminaalmenetluses osalemine ongi stress, loomulikult. Aga me küsime siiski – ta on ju seal mingil põhjusel ja selle on ta ise tekitanud," rääkis Perling.

Kohtupidamisel tuleb lisaks inimeste tervisele arvestada ka sellega, et kogu ülejäänud ühiskond tahab saada vastuseid, kas inimene pani või ei pannud kuritegu toime ja tahavad näha, et inimene, kes pani kuriteo toime, ka vastutab selle eest, rõhutas endine prokurör.

Repsile on esitatud kriminaalsüüdistus, mis koosneb seitsmest erinevast niinimetatud osateost, neist kolm on seotud omastamise ja ülejäänud kelmusega. Lisaks on haridus- ja teadusministeerium esitanud Repsi vastu tsiviilhagi summas ligi 120 000 eurot, millest 70 000 eurot moodustavad kulud lapsehoiuteenusele.