Oluline 21. detsembril kell 5.55:

- Zelenski külastab kolmapäeval Washingtoni;

- CNN: USA teatab kolmapäeval täiendavast 1,8 miljardi dollari suurusest sõjalisest abist Ukrainale;

- Macron lubas Ukrainale tarnida rohkem relvastust;

- ISW: Zelenski Bahmuti visiit õõnestas Venemaal Putini kuvandit.

Zelenski külastab kolmapäeval Washingtoni

Telekanali CNN allikate teatel sõitis Ukraina president Volodõmõr Zelenski USA-sse ja külastab kolmapäeval Washingtoni.

Zelenski kohtub Washingtonis oma USA kolleegi Joe Bideniga. See on Zelenski esimene välisreis pärast 24. veebruarit. Meedia teatel peab Zelenski kõne ka USA kongressis.

CNN: USA teatab kolmapäeval täiendavast 1,8 miljardi dollari suurusest sõjalisest abist Ukrainale

USA ametnik ütles telekanalile CNN, et paketi raames saadetakse Ukrainale raketitõrjesüsteemid Patriot. Varem on USA saatnud selliseid süsteeme ainult oma NATO liitlastele.

Macron lubas Ukrainale tarnida rohkem relvastust

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni sõnul tarnib Pariis Ukrainale juurde ka liikursuurtükke.

"Teeme koostööd kaitseministriga, et saaksime 2023. aasta esimeses kvartalis taas tarnida kasulikke relvi ja laskemoona," ütles Macron.

Prantsuse kaitseminister Sebastien Lecornu ütles novembris, et Pariis on saatnud Ukrainale 18 haubitsat Caesar. Lecornu ütles siis, et Prantsusmaa on saatnud Ukrainale 550 miljoni euro ulatuses sõjalist abi, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Zelenski Bahmuti visiit õõnestas Venemaal Putini kuvandit

USA mõttekoda rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Volodõmõr Zelenski visiit Bahmutisse oli suunatud ka Kremli propagandamasina vastu. Kreml tahab näidata, et Putin on sõjaaja riigijuht. Putin pole aga kordagi rindejoonel käinud.

Zelenski külastas teisipäeval ette teatamata Bahmuti rindelinna. Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin avaldas seejärel mitu videolõiku. Prigožin väitis, et saabus samuti rindele ja tahab Zelenskiga "rääkida". Prigožini ettepanekud pole aga tõsiseltvõetavad, kuna tal pole Venemaal mitte ühtegi ametlikku ametikohta. ISW hinnangul võis Prigožini tegevus Putini kuvandit õõnestada veelgi.