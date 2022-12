Zelenski külastab Washingtoni ja kohtub Bideniga

Oluline 21. detsembril kell 20.36:

- Zelenski külastab kolmapäeval Washingtoni ja peab USA Kongressile kõne;

- USA teatas kolmapäeval täiendavast 1,8 miljardi dollari suurusest sõjalisest abipaketist Ukrainale, mille hulka kuulub ka Patriot õhutõrjesüsteem;

- Ukraina peastaap: Kahhovkas Hersoni oblastis sai suur hulk Vene tehnikat kahjustada;

- Prigožin tahab rindele saata ka naisvange;

- Danilov: järgmised 2-3 kuud on sõjas otsustavad;

- Putin: Venemaa suudab Ukrainat võita ilma majandust militariseerimata;

- Macron lubas Ukrainale tarnida rohkem relvastust;

- ISW: Zelenski Bahmuti visiit õõnestas Venemaal Putini kuvandit.

Zelenski külastab kolmapäeval Washingtoni ja peab USA Kongressile kõne

Allikate teatel on Ukraina president Volodõmõr Zelenski USA-s ja külastab Washingtoni. CNNi teatel maandus Zelenski USA õhuväe baasis Joint Base Andrews, mis on riigi pealinna Washingtoni lähistel.

Zelenski kohtub USA pealinnas oma kolleegi Joe Bideniga. See on Zelenski esimene välisreis pärast 24. veebruarit.

Valge Maja pressibriifi kohaselt on Zelenskil Washingtonis esmalt kavas pikem kohtumine USA presidendi Joe Bideniga. Samuti kohtub Zelenski USA rahvusliku julgeoleku ametiisikute ja USA valitsusliikmetega. Seejärel on kavas pressikonverents ning peale seda peab Zelenski Kongressi mõlemale kojale kõne.

I hope you're having a good flight, Volodymyr. I'm thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kinnitas Reutersile, et Ukraina vajab "relvi, relvi ja veel relvi. On väga oluline isiklikult selgitada miks me vajame teatud tüüpi relvastust".

Reutersi teatel nähti kolmapäeva pärastlõunal Ukraina presidenti ühes Poola rongijaamas. CNNi allika kinnitusel saabus Zelenski Ameerika Ühendriikidesse USA õhuväe lennukiga.

USA teatas kolmapäeval täiendavast 1,8 miljardi dollari suurusest sõjalisest abipaketist Ukrainale, mille hulka kuulub ka Patriot õhutõrjesüsteem

USA välisministeerium kinnitas kolmapäeval, et riik saadab Ukrainale õhutõrjesüsteemi Patriot. Varem on USA saatnud selliseid süsteeme ainult oma NATO liitlastele.

Vene pommitamise tagajärjed Hersoni linnas Autor/allikas: SCANPIX/Dimitar DILKOFF / AFP

Ukraina peastaap: Kahhovkas Hersoni oblastis sai suur hulk Vene tehnikat kahjustada

Ukraina kaitsejõudude peastaap kinnitas oma kolmapäeva õhtul avaldatud rindeülevaates, et teisipäeval sai põlengu tõttu kahjustada suur hulk Vene sõjatehnikat Kahhovkas. Peastaabi väitel oli sinna koondatud ligi 30 ühikut erinevat sõjatehnikat.

Peastaap kinnitas ka Vene laskemoonaladude hävitamise 15. ja 16. detsembril sel aastal Luhanski oblastis Kadiivkas.

Peastaabi väitel on välihaiglate rajamise ning tsiviilhaiglate ülevõtmisest võimalik tuvastada, et Vene vägedel on suured kaotused elavjõus.

Prigožin tahab rindele saata ka naisvange

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini pressiteenistus teatas Telegramis, et rindele tuleks saata ka naisvange. Seni on Wagner värvanud sõtta Ukraina vastu ainult meesvange.

Naissoost vangsõdurid saaksid Prigožini sõnul olla medõed, tegutseda sabotaažirühmades ja snaipripaaridena. Prigožin lubas, et vastupanust hoolimata jätkatakse selle nimel tööd.

Danilov: järgmised 2-3 kuud on sõjas otsustavad

Ukraina riigikaitse nõukogu sekretär Oleksi Danilov kinnitas intervjuus Ameerika Hääle ukrainakeelsele teenistusele, et järgmised kaks-kolm kuud sõjas Venemaa vastu on otsustavad. Danilovi sõnul valmistub Ukraina selleks väga aktiivselt.

Mariupolis toimus väidetavalt kolmapäeval tugev plahvatus

Mariupoli seadusliku linnapea nõunik Petro Andrjušenko teatas Telegramis, et kolmapäeva pärastlõunal toimus Mariupoli linnas tugev plahvatus, mida oli linna mitmes osas kuulda. Peale plahvatust ilmusid linna kohale helikopterid.

Toimunu asjaolud on väljaselgitamisel.

Putin: Venemaa suudab Ukrainat võita ilma majandust militariseerimata

Venemaa president Vladimir Putin ütles kolmapäeval, et Venemaa suudab oma "sõjalise erioperatsiooni" eesmärgid Ukrainas saavutada ilma, et Vene majandust peaks kahjustavalt militariseerima.

Vene president kutsus ka riigi kaitseministeeriumi üles tegelema probleemidega, mis on tulnud ilmsiks seoses Venemaa sõjategevusega Ukraina vastu. Putin lubas, et Venemaa jaoks ei ole rahalisi piire kui palju ollakse valmis kulutama raha relvajõudude tarbeks. Samas tunnistas Putin, et septembris välja kuulutatud mobilisatsiooni käigus on ilmnenud probleemid "nagu kõik väga hästi teavad."

Putin väitis samuti, et kogu NATO sõjaline potentsiaal Venemaa vastu on ära kasutatud.

Vene president tunnistas teisipäeval, et Vene vägede olukord hiljuti annekteeritud Ukraina aladel on väga keeruline.

Ukraina sõdurid Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Macron lubas Ukrainale tarnida rohkem relvastust

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni sõnul tarnib Pariis Ukrainale juurde ka liikursuurtükke.

"Teeme koostööd kaitseministriga, et saaksime 2023. aasta esimeses kvartalis taas tarnida kasulikke relvi ja laskemoona," ütles Macron.

Prantsuse kaitseminister Sebastien Lecornu ütles novembris, et Pariis on saatnud Ukrainale 18 haubitsat Caesar. Lecornu ütles siis, et Prantsusmaa on saatnud Ukrainale 550 miljoni euro ulatuses sõjalist abi, vahendas The Kyiv Independent.

Londoni teatel toimuvad Bahmutis tänavalahingud

"Tõenäoliselt on Vene väed nüüd kanda kinnitanud linna idapoolses tööstuspiirkonnas ja kohati tegutsevad Vene väed linna elamurajoonis. Tänavalahingud jätkuvad," teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7bnD0mKybL



#StandWithUkraine pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 21, 2022Suurbritannia teatel on Bahmuti ümber toimunud ägedad lahingud juba alates 2022. aasta juunist.

Maskides mehed viskasid Moskvas Soome saatkonnahoone pihta kuvaldasid

Sotsiaalmeedias levivatel videolõikudel on näha, kuidas maskides mehed jooksevad Soome saatkonna aia juurde ja viskavad üle selle kuvaldasid. Hiljuti saatis Wagneri juht Jevgeni Prigožin vereplekkidega kuvalda Euroopa Parlamendile.

Ukrenergo: Kiievi elektridefitsiit on jätkuvalt tõsine

Ukraina riiklik elektrivõrgu operaator Ukrenergo teatas, et Kiievis on jätkuvalt tõsine elektri puudujääk peale Venemaa 19. detsembri droonirünnakut.

Öösel tulistasid Vene väed suurtükitulega Ukraina elektritaristut ka Ukraina Ida- ja Lõunaosas, lisas Ukrenergo.

Iisrael saatis Ukrainale 17 elektrigeneraatorit

Iisraeli suursaadik Ukrainas Michael Brodsky teatas teisipäeval, et riik saatis Ukrainale 17 suurt elektrigeneraatorit väärtuses üle miljoni dollari.

Israel provided Ukraine with 17 powerful generators for a total of more than one million dollars. The generators will supply electricity to the local hospitals in #Kherson region. @MASHAVisrael @MFA_Ukraine @minenergo_ua @OlKubrakov @G_Galushchenko pic.twitter.com/6W2M8tBSif — Michael Brodsky (@michael_brodsk) December 20, 2022

Ukraina on korduvalt palunud Iisraelilt relvastust, millest viimane on keeldunud.

ISW: Zelenski Bahmuti visiit õõnestas Venemaal Putini kuvandit

USA mõttekoda rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Volodõmõr Zelenski visiit Bahmutisse oli suunatud ka Kremli propagandamasina vastu. Kreml tahab näidata, et Putin on sõjaaja riigijuht. Putin pole aga kordagi rindejoonel käinud.

Zelenski külastas teisipäeval ette teatamata Bahmuti rindelinna. Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin avaldas seejärel mitu videolõiku. Prigožin väitis, et saabus samuti rindele ja tahab Zelenskiga "rääkida". Prigožini ettepanekud pole aga tõsiseltvõetavad, kuna tal pole Venemaal mitte ühtegi ametlikku ametikohta. ISW hinnangul võis Prigožini tegevus Putini kuvandit õõnestada veelgi.

ISW hindas lisaks, et Vene väed on Bahmuti lähistel 1. oktoobrist 20. detsembrini suutnud valutada 192 ruutkilomeetrit. See tähendab, et Vene vägede edenemistempo Bahmuti lähistel viimase 50 päeva jooksul on sarnane pealetungi tempoga oktoobris.

2/ The pace of Russian advances in the Bakhmut area has not increased in previous weeks.@TheStudyofWar assesses that Russian forces have gained a total of 192 sq km in the Bakhmut area between October 1 and December 20. The pace of Russian advances in the Bakhmut area... pic.twitter.com/RRD4oNnCoF — ISW (@TheStudyofWar) December 21, 2022

Ukraina: ööpäevaga hukkus ligi 510 Vene sõdurit ja 12 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase ülevaate Venemaa senistest kaotustest sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 99 740 (võrdlus eelmise päevaga +510);

- tankid 3002 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 5979 (+5);

- lennukid 282 (+1);

- kopterid 267 (+1);

- suurtükisüsteemid 1972 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 412 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 212 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1688 (+8);

- tiibraketid 653 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4608(+9);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 178 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.