Vargad viisid Tartu Ülikooli raamatukogust 76 000 euro eest raamatuid

"Aprillis astusid Tartu ülikooli käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna lugemissaali kaks meest, üks noorem ja teine vanem, ning rääkisid soovist uurida 19. sajandi alguse Venemaa tsensuuri ja trükipoliitika korraldust. Kui nad olid seda kümme päeva teinud ja lahkunud, olid nad vahetanud kaheksa haruldast raamatut välja peenelt tehtud koopiatega. Aga see selgus alles augustis," kirjutas Tartu Postimees.

Leht märgib, et sarnaseid vargusi on juhtunud ka Läti rahvusraamatukogus, kus neid huvitasid samuti Nikolai Gogoli ja Aleksandr Puškini teosed ning eeldatavasti on nad tegutsenud ka Varssavis, kuid seni ei ole kedagi kahtlustatavana kinni peetud.