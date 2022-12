India suurendab Himaalajas oma sõjalist kohalolekut

Ajaleht The Times kirjutab, et India saadab oma Hiina piirile rohkem sõdureid. Hiljuti toimus Himaalajas kahe riigi sõdurite vahel suur kokkupõrge.

India välisminister Subrahmanyam Jaishankar ütles, et tugevdab Hiina piiril oma sõjalist kohalolekut. 12 päeva tagasi teatas India, et riigi sõdurid osalesid kahe riigi piirialal kokkupõrgetes Hiina sõduritega, vahendas The Times.

Hiina ja India vahel on üle 3400 kilomeetri pikkune kehvasti märgistatud piir, mida nimetatakse tegeliku kontrolli jooneks (Line of Actual Control). India õhujõud teatasid eelmisel nädalal, et piirkonnas on märgata üha rohkem Hiina sõjalennukeid.

India opositsioon süüdistab Narendra Modit, et valitsus ei võta Hiina ohtu piisavalt tõsiselt. Jaishankar lükkas esmaspäeval opositsiooni väited tagasi ja ütles, et India sõjavägi on valmis igasugusteks sissetungideks valmis.

Hiina ja India kokkupõrgetel Himaalaja mägedes on pikk ajalugu. 1962. aastal toimus seal kahe riigi vahel täiemahuline sõjaline tegevus.

Hoolimata kõrgetasemelistest läbirääkimisest Delhi ja Pekingi vahel pole stabiilsust regiooni endiselt saabunud.

Et vältida konflikti eskaleerumist, ei tohi kumbki pool kasutada teise riigi sõdurite vastu tulirelvi.