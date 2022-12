Järvani kinnitusel kiirendab valitsus eurorahade kasutamist

Poliitilisel tasandil on otsused tehtud ja nüüd saavad ametnikud selle põhjal tehnilised otsused ette valmistada, rääkis Järvan kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

"Asja võlu peitubki selles, et kõik meetmed on juba riigieelarve läbirääkimistel kokku lepitud. Raha on juba olemas, kasutame seda kiiremas tempos, et tasakaalustada [majandus]tsüklit," ütles ta.

Küsimusele, kust raha pärineb ja kas selleks plaanitakse laenu võtta vastas minister: "Ei-ei, see raha on juba olemas! See raha on põhimõtteliselt käes viieks aastaks ning 2023. aastal see avanebki. Ja meil on endal otsustada, kui palju me igal aastal kulutame, saame siis järgmise nelja aasta kulutusi ette poole tõsta. Ja tänu sellele me saame [majandustsükli] sujuvamaks. Selles ongi õlekõrs, kuldne võti!"

Järvan rõhutas ka, et teedeehituse jaoks Euroopa Liidu rahad vähenevad. "Ehk summa summarum see, kui palju riik raha ehitusse suunab, ei ole roosiline pilt. Seda enam tuleb neid investeeringuid ette poole tõsta," lisas ta.

Küsimusele, millistest summadest käib jutt, vastas minister, et sadadest miljonitest.

"Meil on rekonstrueerimise jaoks 400 miljonit, meil on energiatoetuse meetmed, meil on juba ette ka digiteemadel [rahaeraldused] inseneriakadeemiasse 40 miljonit, viimase miili jaoks 25 miljonit," loetles ta.

"Tegelikult neid Euroopa Liidu rahapotte on siin-seal, need on planeeritud pikema perspektiivi peale, aga me saame praegu neid ette poole tuua ja meie meeskond tegelebki sellega," lisas Järvan.

Tema sõnul koondatakse infot sellekohastest võimalustest praegu kõikidest ministeeriumitest.

Minister tõi näitena sektoritest, kus riik saaks oma tellimustega aidata majanduslangust pidurdada, välja ehitussektori ja tekstiilisektori, kus kaitseministeerium võiks vormihankeid ete poole tuua.

Lisaks kritiseeris Järvan eelmisel nädalal Euroopa Liidus kokku lepitud otsust süsiniku heitmekaubanduse laiendamiseks transpordile ja hoonete sektorile (ETS2) ning ütles, et loodab riigikogu valimistel koguda Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine valimisringkonnas isikumandaadi jagu hääli.