Läti parlamendierakond sai julgeolekuteenistuselt hoiatuse

Läti julgeolekuteenistus (VDD) tegi erakonnale Stabiilsuse eest! hoiatuse, mis on seotud avaldustega, mille partei liikmed andsid intervjuu raames Venemaa ja Valgevene propaganda eesmärgil kasutatavatele uudistekanalitele.

Stabiilsuse eest! liikmed Aleksejs Roslikovs ja Glorija Grevcova on Venemaa ja Valgevene propaganda jaoks kasutatud teabekanalitele antud intervjuudes teinud õigusriigi põhimõtete vastaseid avaldusi. Erakondade seadus keelab parteidel toetada, sealhulgas teabetoetust, isikuid või riike, mis kahjustavad või ohustavad demokraatlike riikide territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, teatas VDD.

VDD teatel on need uudistekanalid Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirjas olevate inimeste kontrolli all.

VDD hoiatas erakonda, et seadusega kehtestatud keeldude rikkumist ei tolereerita.

VDD tuletas meelde, et erakonnaseaduse kohaselt saab erakonna tegevuse lõpetada, kui selle tegevus on vastuolus põhiseaduse, seadustega ja kui tegevus ohustab riiki ja selle julgeolekut.

Erakond Stabiilsuse eest! asutas eelmisel aastal Aleksejs Roslikovs, partei on populaarne venekeelsete valijate seas. Viimastel parlamendivalimistel sai Stabiilsuse eest! 11 kohta.