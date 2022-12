Kuid väldanud politseijuhi otsingud on lõpule jõudmas. Millised on politsei- ja piirivalveameti mured ja tulevikuväljavaated? Kuidas tulla toime survega Eesti piiridele ja kui võimekad on meie ametnikud terade sõkaldest eraldamisel? ETV saates "Esimene stuudio" annab täna vastuseid politseijuhi kandidaat Egert Belitšev.