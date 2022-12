Kaja Kallas oleks äärepealt Eesti Energia uue juhi nime välja öelnud

Eesti Energia uue juhi valimine on jõudnud lõpule ning temaga on jõutud kokkuleppele, ütles ERR-ile ettevõtte nõukogu esimees Anne Mere. Uut juhti tutvustatakse aga alles algava aasta esimestel päevadel ning seni pole soostunud keegi asjaosalistest nime välja ütlema.

Peaminister Kaja Kallas oleks kolmapäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" seda peaaegu teinud, kui saatejuhid Mirko Ojakivi ja Arp Müller temalt selle kohta pärisid.

Selgunud on ka Eesti Energia uue juhi nimi. Kes on Eesti Energia uus juht?

Ma kohe ütlen, ta nimi ei jäänud mulle meelde. Ma kohe ütlen, kui see... Kas see on avalik juba? See on embargo all see küsimus. Kui ta on välja öeldud.

Ei, selles mõttes, et...

Aa, kui ta ei ole meedias välja öeldud, siis mina ka seda ei ütle, eks ole.

Ei, aga ta on selgunud, et teie teate teda?

Jajaa, mina tean, jah.

Aga Eesti rahvale paar sõna...

Vaadake, peaminister ei nimeta. Selles mõttes, et...

Aga te teate?

Jah, aga meil on Eesti Energia, Eesti Energial on nõukogu. Nõukogu valib juhatuse esimehe, valib juhatuse, see on nende põhikirjas ja täpselt nii see ka on. Loomulikult on mulle see nimi teada, ma lihtsalt mõtlesin, et kas see on testküsimus.