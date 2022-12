Neljapäeval jätkub sula ning külma on oodata jõululaupäeval, mis muudab aga teed jäiseks.

Ööl vastu neljapäeva on pilves ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Mitmel pool on udu. Puhub edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi.

Neljapäeva hommik on pilvine. Küll suurema sajuta, aga õhk on niiske, võib udu olla või uduvihma tibutada. Puhub mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur ulatub 0 kraadist 3 kraadini.

Päev jätkub pilvisena. Kohati sajab vihma ja lörtsi ja võib udu olla. Õhtul läheneb Liivi lahele tihedam sajuvöönd. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 5 kraadi.

Reedel jätkub sula ning saame lörtsi ja vihma. Ööl vastu jõululaupäeva muutub vesine sadu lumiseks ja temperatuur langeb miinuspoolele. Päev tuleb ilus hele ja karge.

Jõulu teine püha jätkub talviselt ja suurema sajuta. Uus nädal tuleb heitliku ilmaga. Esmaspäeva osas ei saa päris kindel olla, kas külm suudab püsima jääda ja uuele soojalainele vastu seista.