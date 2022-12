Netanyahu teatas uue Iisraeli valitsuse moodustamisest

Iisraeli mitmekordne peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et on saavutanud kokkuleppe uue valitsuse moodustamiseks.

Netanyahul oli valitsuse moodustamiseks aega südaööni ja vaid mõned minutid enne tähtaega teatas ta, et on sellega hakkama saanud. Valimistel saavutasid Netanyahu partei Likud ja sarnaste vaadetega ultra-ortodokssed rahvuslikud erakonnad piisava enamuse, aga kõnelused olid sellegipoolest pingelised.

Iisraelis toimusid erakorralised parlamendivalimised 40 päeva tagasi, meenutas The Jerusalem Post.

Netanyahu juhitud erakond Likud teatas, et Iisraeli uue valitsuse moodustavad peale nende Religioonsete Zionistide Partei (RZP), Shas, Ühendatud Toora Judaism (UTJ), Otzma Jehudit ja Noam.

Reuters tõi esile, et uues koalitsioonis on parempoolse Likudiga koos erakonnad, kel on sidemed Iisraeli ultra-ortodoksete juutide kogukonna ning Läänekalda asunike kogukonnaga.

Uue koalitsiooni käes on Knessetis 64 kohta 120-st.

Hoolimata asjaolust, et Netanyahu teatas valitsuse moodustamisest ei ole koalitsioonilepingud erakondade vahel veel lõpuni kokku lepitud.

Vaatlejate sõnul saab Iisrael nüüd ajaloo kõige parempoolsema valitsuse, kus ministriametis on poliitikud, keda varem peeti äärmuslikeks. Likudi teadaandes lubati, et uus valitsus hakkab töötama kõigi Iisraeli kodanike huvides.