2022 on olnud pöörane aasta, mis tõi sõja tagasi Euroopasse, aga sundis ka küsima, mis hetkel võib kõik see, mis meid maailmaga ühendab, pöörduda meie vastu relvana. Aasta viimases "Esimeses stuudios" on külas silmapaistev geopoliitika mõtestaja, Euroopa Välissuhete Nõukogu juht Mark Leonard.