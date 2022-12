Jõulupühad tulevad miinuskraadidega

Öö vastu reedet tuleb pilvine ning paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi, mandril ka lund. Sadu on tihedam Lõuna-Eestis. Kohati on ka udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Hommikul on taevas pilves ning mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis kohati ka lund. Puhub valdavalt tasane lõuna- ja edelatuul ning sooja on 0 kuni +3 kraadi.

Ka päev tuleb pilvine. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi ning kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja +5 kraadi vahele. Õhtul Loode-Eestist alates temperatuur langeb ning sellega suureneb libeduseoht teedel.

Järgnevatel päevadel ootab meid valdavalt pilves selgimistega ilm. Kui nädala lõpus on päevad olulise sajuta, siis uus nädal toob taas lund, jäidet ja lörtsi ning kohati tuiskugi. Öised õhutemperatuurid jäävad keskmiselt -6 kraadi juurde, pisut külmem tuleb öö vastu esmaspäeva. Jõulupühadel kõigub temperatuur keskmiselt -5 kraadi juures, peale seda ilm taas pisut maheneb.