Vändrast läksid Ukraina poole teele nii generaatorid kui ka bussid

Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse ees parklas käis neljapäeva hommikul tõsine sagimine, sest kõik, mis oli planeeritud Ukrainasse viia, tuli autodesse tõsta ja igaüks tahtis käed külge panna. Kuigi peaaegu iga päev tuleb teateid selle kohta, kuidas järjekordne abisaadetis Ukraina poole teele asub, ei rauge eestimaalaste abistamissoov. Selle abistamisaktsiooni initsiaator oli ettevõtja Oleg Gross, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevõtte Agrone juhatuse liige Margus Muld ütles, et ettevõtmise eesmärk on ukrainlaste aitamine. "Me kõik teame, et Ukrainas on praegu suhteliselt keeruline olukord, ei ole elektrit, ei ole sooja. Kogusime siis Agrone nime alt ka, oma kontaktide kaudu, oma helistamiste kaudu 33 generaatorit. Viime siis ka ühe oma masina ka sinnapoole, mis läheb otse rindele. Koostöös valdadega kogusime kokku ka sooja pesu, akupankasid ja kõike muud, mis täna vaja läheb. Meie ümber olevad bussid lähevad samuti Ukrainasse ja nemad enam tagasi ei tule," rääkis Muld.

Kevadisel autoaktsioonil saatis ettevõte Ukrainasse juba kolm autot, praegune saadetis ei jää kindlasti viimaseks.

"Me kindlasti kavatseme jätkata sellega ja kutsume üles ka teisi inimesi, kes soovib ja tahab ukrainlasi aidata. Teame, et ukrainlased ju sõdivad väga palju iseenda eest, aga nad sõdivad ka meie kõigi eest. Selles suhtes on meil väga õige neid toetada," lausus Muld.

Põhja-Pärnumaa vald aitas talveks vajalike riideesemetega.

Põhja-Pärnumaa valla avalike suhete spetsialist Eva Soosaar ütles, et Agrone pöördus ka Põhja-Pärnumaa valla poole. "Ja me kutsusime üles kõiki valla elanikke, et koguda sooje riideid, kõike, mis talveks vajalik on. Inimesed annetasid talvejopesid, kindaid, mütse, salle, sooja pesu, kõike sooja. Nii et suur tänu kõigile vallaelanikele," rääkis Soosaar.

Ukrainast oli kohal inimene, kes seisis hea selle eest, et kõik annetatu oleks ka ametlikult vormistatud ja teadis täpselt, kuhu midagi viiakse.