Florida oli eelmisel aastal USA kõige kiiremini kasvav osariik

Florida osariik on taas kõige kiirema elanikkonna kasvuga osariik USA-s, kinnitasid neljapäeval avaldatud andmed. Viimati oli Florida samas olukorras 60 aastat tagasi 1957. aastal, vahendas Politico.

Võrrelduna aastaga 2021. on osariigi elanike arv kasvanud 1,9 protsenti. Florida elanikkond on alates 1946. aastast iga aasta kasvanud ja seda isegi siis kui USA elanikkonna kasv üldiselt on aeglustunud. Samas on viimastel aastatel tugevalt kasvanud ka Nevada, mille elanikkond on praegu 22 korda suurem kui 1946. aastal.

USA statistikaameti andmeil on Ameerika Ühendriikide elanikkonna suurenemine tingitud eelkõige immigratsioonist. Riiki tuli 2021. aastal üle miljoni inimese, mis on 168,8 protsendi suurune kasv võrelduna 2020. aastaga. Kõige suurem kasv oli USA lõunaosa, mille tingis nii siseriiklik kui välismaine migratsioon.