Reformierakond kinnitas oma sotsiaalprogrammi

"Eesti ei saa jääda diskrimineerima peresid, mis põhinevad kahe samast soost isiku kooselul. Kõik avalikud teenused ja hüved, mida osutatakse avalikest vahenditest, peavad olema samamoodi kättesaadavad samasoolistele paaridele kui eri soost abikaasadele," seisab programmis.

Samuti soovib Reformierakond taastada abikaasade ja luua registreeritud kooselupartneritele ühisdeklaratsiooni esitamise võimaluse.

Erakond lubab palgalõhe vähendamiseks luua tööandjatele kasutamiseks digitaalse instrumendi.

Erakonna sotsiaalpoliitika töörühma juhi, sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo sõnul on oluline, et inimene saaks tervisemuredele lahenduse võimalikult kiiresti.

"Selleks tuleb tugevdada perearstiabi nii, et perearsti meeskonnas oleks vajalik hulk õdesid, muid spetsialiste ja abipersonali, kes ühtse meeskonnana inimese tervisemuredega tegeleksid. Samuti tuleb tagada igale Eesti elanikule esmatasandi tervishoiu ja sõeluuringute kättesaadavus, et tervisemure saaks varakult avastatud ja raviga alustatud," ütles Riisalo.

Tervishoiutöötajate vähesuse probleemile lahenduse pakkumiseks tuleb Riisalo sõnul kindlustada neile väärikas töötasu, eeskätt valdkondades, kus on suur spetsialistide puudus.

"Lisaks on meil plaan suurendada märkimisväärselt õdede ja puudu olevate eriarstide koolitustellimust, tõstes ka õppekoha maksumust. Ühtlasi kutsume tagasi meditsiinisüsteemist juba lahkunud tervishoiutöötajad, võimaldades neile vajadusel ümberõpet ühelt erialalt teisele," sõnas Riisalo.

Perede kindlustunde suurendamiseks soovib Reformierakond tagada vanemapuhkuselt naasnud vanematele haigus- ja hooldushüvitise, mis lähtub vanema tegelikust sissetulekust. "Vanemapuhkuselt naasnud vanema haigus- ja hooldushüvitist makstakse miinimumsissetulekult ning see paneb väikelastega vanemad majanduslikult keerulisse olukorda, kui valida on sissetulekute vähenemise ja lapse heaolu vahel. Perepoliitiliselt on oluline toetada lastega perede heaolu ning tagada paindlikud töötamise võimalused," selgitas Riisalo.

"Vaimse tervise teenuste kättesaadavuse tagamiseks peab koostöös perearstide ja kohaliku omavalitsusega olema kogukonna tasandil inimestele kättesaadav ka psühholoogiline nõustamine juba enne inimese jõudmist meditsiinisüsteemi. See on oluline, et ennetada varakult suure abivajaduse tekkimist ning säilitada inimeste võime aktiivselt ühiskonnas osaleda," märkis Riisalo.