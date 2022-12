Pariisis tappis tulistaja kaks inimest

Tulistamine toimus Pariisi kesklinnas, vahendas BBC.

Politsei pidas rünnakuga seoses kinni 69-aastase kahtlusaluse. Võimud kutsusid inimesi üles vältima Rue d'Enghieni piirkonda.

"See on täielik paanika, me oleme end luku taha pannud," ütles üks kohalik poepidaja uudisteagentuurile AFP.

"Toimus tulistamine. Tänan korrakaitsjaid kiire tegutsemise eest," teatas abilinnapea Emmanuel Gregoire

Pariisi prokuratuur teatas, et alustas tulistamise tõttu uurimist.