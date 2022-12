Times: kristlaste hulk Läänekaldal asuvas Petlemmas väheneb

Ajaleht The Times kirjutab, et Palestiina omavalitsuse kontrolli all olevas Petlemmas väheneb kristlaste hulk.

Petlemmas elavate kristlaste arv on langenud umbes 20 protsendini. Sajand tagasi oli see 84 protsenti. Moslemitest enamuse diskrimineerimise tõttu võib kristlaste hulk linnas langeda veelgi, teatas The Times.

"Käimas on kampaania kristlike kodude ja ettevõtete ostmiseks ning reedel kuulete mošeede valjuhäälditest, kuidas peetakse kõnesid kristlaste ja juutide vastu. See on vihkamine, mida kuulete nende palvetes," ütles üks kohalik kristlaste juht.

"Nad tõrjuvad meid välja. Sa elad inimeste hulgas, kes sind ei taha. Kristlased kardavad ja kui neil on võimalus lahkuda, siis nad teevad seda," lisas kohalik kristlane.

Petlemmas pole muud tööstust peale turismi. Pandeemia tõttu sai turismisektor räsida ja see pole siiani taastunud. Palestiina võimude teatel läks pandeemia kohalikule majandusele maksma 1,6 miljardit dollarit.

Keskmine palk on Petlemmas alla 300 dollari, paljud inimesed kolivad seetõttu Iisraeli ja proovivad seal tööd leida.

Kristlased moodustavad praegu vähem kui ühe protsendi Palestiina elanikkonnast. Piirkonnas elab umbes 4,9 miljonit inimest.

Kohalik kristlane Ala Khoury ütles, et kardab Petlemmas kristluse tuleviku pärast.

"Siit sai alguse kristlus, me nimetame seda emakirikuks. Kahjuks kaotame selle kiriku. Sellest on saamas omamoodi muuseum. Palverändurid tulevad siia, et näha kive ja asukohtasid, mitte inimesi," ütles Ala Khoury.

Kristlased peavad Petlemma Jeesus Kristuse sünnipaigaks.