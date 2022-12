Jaapan ostab USA-lt kahe miljardi dollari eest Tomahawki tiibrakette

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Jaapani valitsus eraldas Tomahawki tiibrakettide ostmiseks rohkem kui kaks miljardit dollarit.

Tokyo avaldas hiljuti viit aastat hõlmava kaitsekulude kasvu plaani, milles on kirjas suurim kaitsekulude mahu kasv alates teisest maailmasõjast. Reedel kiitis valitsus heaks uue kaitse-eelarve.

Jaapan eraldab 10,6 miljardit dollarit, et arendada võimekust tabada rakettidega vaenlase sõjalisi rajatisi. Kaitseminister Yasukazu Hamada ütles, et riik võib vastast rünnata enne, kui Jaapanit tabab vaenlase rakett, vahendas The Wall Street Journal.

Eelarves eraldab Jaapan 1,6 miljardit dollarit Tomahawki rakettide ostmiseks. Veel 832 miljonit dollarit kulutatakse nende rakettidega seotud väljaõppeks, et Jaapani sõjalaevad saaksid neid välja tulistada. Kaitseministeerium teatas, et Jaapan hakkab rakette paigutama sõjalaevadele pärast 2026. aasta kevadet.

USA-l on umbes neli tuhat Tomahawki raketti. Riik kasutas neid rakette nii Iraagis, Süürias kui ka Liibüas.

Tomahawki raketid suudavad lennata kuni 2400 kilomeetri kaugusele. Jaapan suudaks nende rakettidega ohustada Hiina rannikupiirkonda. USA on seni müünud neid rakette ainult Suurbritanniale.