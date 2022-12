Superministeeriumi jahedas töötamise katse lõppes temperatuuri tõstmisega

Sel sügisel püüti nelja ministeeriumi koondavas hoones kokku hoida. Nüüdseks on selgunud, et külmetav ametnik hästi tööd ei tee ja isegi kui erakordselt tõhusalt elektrit ja kütet kokku hoida, siis arved on ikkagi tõusnud.

Oktoobris läksid ministeeriumiametnike seas moodi termopesu, villased kampsunid ning pleedid, sest superministeeriumis keerati küte alla 19 kraadile. Praegu enam külmetavaid ametnikke ei näe, sest pärast kaks kuud kestnud eksperimenti tuli tunnistada, et nii jahedas ruumis tööd teha pole võimalik ja nüüd on kontorites 20 kraadi.

"Enamik inimesi ütles, et nad peavad õigeks energia kokkuhoidu, aga peaks ikkagi vaatama, et kuna tegemist on kontori ja istuva tööga, siis temperatuuri peaks tõstma, sest muidu kogu mõttetegevus on orienteeritud sellele, kuidas saada sooja, mitte sellele, kuidas oma tööd kvaliteetsemalt teha," ütles sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

Lisaks koliti paariks nädalaks tühjaks neli korrust, seal lülitati ventilatsioon välja ja keerati küte maha. Külmaks jäid ka ministeeriumi kaks sauna ja reedeti soovitati kodus töötada.

Kui võrrelda ministeeriumi küttekulu eelmise aastaga, siis augustist kuni septembrini oli see pea poole väiksem. Novembris kolmandiku võrra väiksem. Kokku hoiti küll kõvasti, kuid arved tulid ikka pea sama suured.

Vaid oktoobris suudeti küttekuludelt ligi 18 protsenti säästa.

Ka elektrit kulutati septembrist novembrini pea viiendiku võrra vähem, kuid suurt kokkuhoidu sellega ei kaasnenud. Augustikuu arve oli pea kolmekordne, septembri oma viiendiku võrra suurem, oktoobri oma pea sama suur kui mullu. Vaid novembris oli elektriarve mullusest seitse protsenti väiksem.

Rahandusministeeriumi hinnangul annab suurimat kokkuhoidu ruumi kasutamise optimeerimine. Selleks tehakse superministeeriumis tühjaks neli korrust.

"Läbirääkimised on olnud nelja ministeeriumiga, kultuuriministeeriumiga, maaeluministeeriumiga, haridus-teadusministeeriumi ja siseministeeriumiga. Siseministeeriumi puhul on väga suured turvakaalutused, mistõttu me selle ministeeriumiga läbirääkimised tegelikult lõpetasime," ütles riigihalduseminister Riina Solman.

Kuigi viimastel kuudel on kõvasti kokku hoitud, ollakse aasta lõpus kommunaalkulude tasumisel kerges miinuses.