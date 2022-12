Eksperdid: Ukraina peab valima õhukaitsesüsteemide kasutamise koha

Ukraina sai USA-lt jõulukingituse, et kaitsta end vaenlase õhurünnakute vastu. Eksperdid ootavad, kui palju õhutõrjesüsteeme ja rakette kingitus sisaldab ja mida see kaitsta võimaldab.

Patriot-süsteemidega võrreldavaid õhutõrjesüsteeme toodavad lisaks USA-le mitmed riigid, kuid seni on vähesed valmis neid loovutama.

USA sõjaline abi Ukrainale, sealhulgas Patriot õhutõrjesüsteemid tekitavad sõjaväelastele rohkem küsimusi kui annavad vastuseid. Abiraha summa 1,8 miljardit annab ettekujutuse sõjalise abiga kaasnevatest võimekustest.

"Esialgu ei ole täpselt teada, mitu süsteemi – ja eriti tähtis, kui palju laskemoona kaasa tuleb, kaua jätkusuutlik on seda süsteemi kasutada. 1,8 miljardit tundub tavainimese jaoks suur summa, aga sõjas on see väike summa. Kui me mõtleme sellele, et Afganistanis kasutas USA päevas 300 miljonit dollarit umbes ja seal sõja intensiivsus oli ju väga väike," ütles endine kaitseväe juhataja Riho Terras.

Patriotide kasutuselevõtt ei kesta kaua – väljaõpe kestab kogenud personalile kuni 10 nädalat, ütleb õhutõrjeinspektor Tanel Lelov. See võib praegu juba toimuda.

Saadavate süsteemide kasutamisel tuleb teha valik. Ukraina sõjaväejuhid on väitnud, et Venemaa valmistab ette rünnakut Kiievile. Pealinna õhukaitse võiks olla üks Patriotide rakendamise koht.

"Need lähevad kriitiliste objektide kaitseks. On see siis elektritaristu või mõni muu taristu. Ja selle tõttu suureneb nende objektide kaitse. Seda kõikide sihtmärkide vastu, kaasa arvatud ballistilised raketid," rääkis Lelov.

Patriot on olemas ka Saksamaal ja Hollandis. Õhutõrjesüsteeme toodavad Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja USA, ka omavahel koostööd tehes. Silmatorkav tootja on Iisrael. Küsimus on aga selles, kas sõja võitmiseks vajalik laskemoonavaru ja selle loovutamise valmidus on liitlastel olemas.

"Sõjalise varustuse tootmine on rahuaegses rütmis ja tegelikult ei Euroopa ega Ameerika Ühendriigid ei ole läinud kaitsetööstuses nö sõjalisele tagamisele," ütles Terras. "Lääneriikides oli aastakümneid arusaamine, et õhukontroll toimub lennukitega ja seetõttu ei ole vaja õhutõrjesüsteeme. USA-l ei olnud maaväes reaalset õhutõrjesüsteemi."

Terras kuulub nende ekspertide hulka, kes kahtlustavad, et lääs survestab Ukrainat läbirääkimistele Venemaaga. Ukrainale antavate relvade hulk ei võimalda sõda võita, kuid annab ehk parema positsiooni läbirääkimistelaua taga.

Patriot süsteem oli Eestis külas 2018. aastal. Siis näidati seda meediale ja seejärel rahvale paraadil.

"Sai arutatud ka erinevaid küsimusi Eesti kaitsmisel – kui palju ja kuhu oleks vaja. Kui me näeme, et meil on vaja ainult kaitsta kriitilist taristut või suuremaid linnu, siis see arv on kindlasti üks. Kui tahame terve Eesti kohale Patrioti õhukaitsemulli teha, siis nende arv on kordades suurem," rääkis Lelov.