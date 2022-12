Jõululaupäeva ilm tuleb külm ja rahulik

Euroopa põhjaosas tiirelnud madalrõhukeeris tõi reedel lund Skandinaaviasse ja Soome ning vihma Balti riikidesse. Atlandilt lähenenud uus madalrõhkkond põhjustas vihmasadu Briti saartel, Prantsusmaal ja Kesk-Euroopas.

Eeloleval ööl eemaldub sajune madalrõhulohk Eesti kohalt kirdesse ja selle asemel trügib meile taas külmem õhumass. Hommikuks taevas selgineb, tuul nõrgeneb ning ilm on külm. Teed muutuvad jäiseks ja väga libedaks. Päeval laieneb Skandinaaviast Balti riikide kohale kõrgrõhuala. Nii jõululaupäev, kui ka jõulu esimene püha, tulevad sajuta ja talviselt karged.

Öö vastu laupäeva on Eestis pilves selgimistega ning mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Pärast keskööd sadu lakkab. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, iiltii kuni 17 m/s. Külma on -3 kuni -8, rannikul -2 kuini 1 kraad. Teed võivad väga libedad olla.

Laupäeva hommikul on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, rannikul 0 kraadi ümber.

Päeval on valdavalt selge ning sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, rannikul kuni 2 kraadi.

Järgnevad neli päeva tulevad pilves selgimistega. Jõulu esimesel pühal sademeid oodata pole, kuid esmaspäevast muutuvad ilmad taas sajuseks.

Teisipäeval ja kolmapäeval tasub teedel libeduse tõttu ka eriti ettevaatlik olla. Kui pühapäeval ja esmaspäeval on oodata veel kargeid miinuskraade, siis teisipäevast jääb temperatuur juba keskmiselt 0 kraadi juurde.